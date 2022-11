Martedì 15 novembre 2022 si è insediata la Commissione per le Pari Opportunità e per la promozione della Legalità di Caselle Torinese.

Sette i componenti della nascente CPO: Chiara Mingrone, laureata in filosofia (nominata Presidente); Angela Grimaldi, amministratrice uscente con delega alle Pari Opportunità (nominata Vicepresidente; Emanuele Verderame, impiegato; Marina Fragiacomo contabile aziendale; Jessica Coffaro; insegnante di scuola primaria (nominata Segretaria); Fabrizio Galasso amministratore di sistemi informatici ; Anna Cuzzilla, infermiera.

La Commissione ha deciso di muovere i suoi primi passi a ridosso del 25 Novembre, giornata dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne. Il programma degli appuntamenti è volutamente un po’ dilatato nel tempo, ma è convinzione della Commissione che non vi siano dei singoli giorni individuati per affrontare tali importanti tematiche.

Le iniziative saranno, pertanto, incentrare nel mese di dicembre (dal 4 al 16) e unite in un unico cartellone dal titolo: “Rispetto: un filo sottile”.

Si inizierà con la lettura di alcune testimonianze in occasione della tradizionale fiera casellese e verrà creata un’istallazione volta al coinvolgimento della cittadinanza che potrà appendere il proprio pensiero a tema su di una griglia espositiva oppure contribuire attaccando un oggetto di colore arancione (colore simbolo della giornata). La griglia sarà esposta sotto i portici di Palazzo Mosca per una settimana.

Le riflessioni che emergeranno verranno raccolte e lette pubblicamente in un secondo momento di cui verrà data comunicazione.

Chiuderà questo primo ciclo di incontri la presentazione del libro “La mia parola contro la sua: ovvero quando il pregiudizio è più importante del giudizio” scritto dalla Giudice Paola Di Nicola.

La Commissione valuterà successivamente il percorso e le tematiche da mettere in campo nel prosieguo.

Commissione Pari Opportunità

Ufficio di Presidenza

Chiara Mingrone

Angela Grimaldi

Jessica Coffaro