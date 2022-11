Domenica 20 novembre scorso, giorno già colorato a festa per l’occasione del “Crocetta in tour” per le vie del paese, si è tenuta una piacevole cerimonia all’interno del Poliambulatorio di Via Savonarola.

La grande e valorosa famiglia Avisina ha offerto alla Città di Caselle due panchine da seduta, che sono state posizionate sotto il portico di ingresso del plesso ambulatoriale e che è anche Sede della Sezione Avis casellese.

“Sono trascorsi 85 anni da quando l’AVIS di Caselle aveva iniziato con la prima donazione, e anche attraverso questo segno esterno desideriamo ricordare il nostro impegno e festeggiare questo traguardo con tutta la nostra famiglia Avisina” ha commentato il Presidente Silvio Mo, che ha anche sottolineato che “il costo delle due panchine è stato sostenuto per intero con fondi di cassa sociale propri, ricavati dagli introiti derivanti dalle offerte di benefattori e dalle donazioni di sangue”.

Oggi l’Avis di Caselle conta circa 300 donatori che nel corso di questo anno hanno permesso la raccolta di 150 sacche di sangue intero, mentre presso il Centro Avis di Pianezza è possibile donare anche gli emocomponenti (che vengono trattati e lavorati per gli usi ospedalieri).

Le panchine portano i colori avisini ed hanno impresso sui lati il marchio sociale, a ricordo per tutti dell’importanza del valore dell’insostituibile dono del sangue.

Presenti gli amministratori comunali con il Vice-Sindaco Giuliana Aghemo e gli assessori Paolo Marchetti e Stefano Sergnese, unitamente a tanti donatori benemeriti fra cui diversi che hanno superato le 100 donazioni.

Non è mancato l’appello a donare sangue, rivolto a giovani o anche meno giovani pensando che “il sangue è destinato a circolare, dunque condividiamolo”, come recita lo slogan avisino e noi aggiungiamo che due gocce di sangue possono creare un oceano di felicità. Non dimentichiamolo.