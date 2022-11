In tanti l’adorano, qualcuno non la sopporta e altri non la digeriscono, ma non ci sono dubbi: è il piatto più caratteristico della cucina piemontese.

La Bagna Càuda ha una ricetta classica: acciughe, olio extra vergine d’oliva e aglio e una miriade di varianti (aggiunta di burro, di panna, di latte) che tendono a renderne più delicato il sapore.

In origine si usava l’olio di noci; per questo motivo qualcuno aggiunge anche dei gherigli di noci.

Si consuma intingendovi vari tipi di verdure, cotte o crude, della stagione autunnale e invernale.

La canson dla Bagna Càuda

Musica di Giovanni Stupino – Testo di Oreste Gallina

Nòstra bagna bagna càuda

L’è na dama campagnòla

Ch’a së sposa col vin bon

Testimòni doi povron.

Che alegrìa che delissia

Stoma tuti n’amicissia

Ten anvisch ël potagé

Ch’a la lasso mai sfreidé.

Su versomse amis da bèive

E bèivomne ëd col pi bon

An disìa barba prèive

Ch’a dasìa l’assolussion.

A le fomne ch’a në scaudo

Comodandne doi povron

Da bagné ‘nt la bagna càuda

Con ël card e dël vin bon.

Da bagné ‘nt la bagna càuda

Con ël card e dël vin bon.

S’a-i é l’aria frèida e grisa

E s’a-i sofia an cel la bisa

Mentre fiòca daspërtut

Stoma ansema ël temp l’è brut.

A-i è pa gnente al mond ch’a sia

Pi che bagna e vin ch’a dìa

A nòstra anima d’aiùt

A nen piesla nen dël tut.

Su versomse amis da bèive

E bèivomne ëd col pi bon

An disìa barba prèive

Ch’a dasìa l’assolussion.

A le fomne ch’a në scaudo

Comodandne doi povron

Da bagné ‘nt la bagna càuda

Con ël card e dël vin bon.

Da bagné ‘nt la bagna càuda

Con ël card e dël vin bon.

Oreste Gallina (Mango d’Alba 24 gennaio 1898 – Arona il 15 ottobre 1985).

Giovanni Stupino musicista

La Bagna dij povron

di Alberto Viriglio

I l’hai girà, toirà! L’hai fàit passé

sinquantamila lìber e papé:

vivù ‘d le sman-e ‘nt le biblioteche,

lesù stòrie roman-e, stòrie greche,

memòrie, bërgamin-e, comentari,

volum e manoscrit rusià dai giari…

Dòp un travaj parèj

l’hai nen podù savèj

chi ch’a fussa l’autor ‘d cola invension

ch’as ciama «bagna càuda dij povron».

Deputassion dë Stòria, i ciamo mi

còsa ch’i feve? I studie neuit e di

cartasse fruste; i stampe un memorial

su Re Pipin; n’artìcol d’un giornal

për stabilì che ‘l barba ‘d Carlo Quint

l’è mòrt a quindes ani e nen a vint,

ò che ‘nt ël temp antich

al Monte a-i era un brich;

ma nen n’«Estratt» nen na publicassion,

sl’orìgine dla bagna dij povron.

J’elo quàich ritròvato conossù

parèj dla bagna? L’àlo pi ‘d virtù

‘l vapor? E l’automobil e ‘l tramvai

a valne mej dla sàussa d’euli, d’aj,

butir, anciove e sal che un gran talent

l’ha regalane a noi, sò dissendent?

Na statua a-i andarìa,

për n’invension parìa,

mentre a ‘s sa gnanca ‘l nòm dël talenton

ch’a l’ha inventà la bagna dij povron.

A l’han fàit cavajer, comendator,

certi che a vendo d’aqua për licor,

e intant l’autor d’un invension compagna

come la nòstra insuperabil bagna,

vero benefator ëd l’umanità,

l’è sempre ‘nt ël canton dij dësmentià,

gnun a conòss ël nòm

dël grand, grandissim òm;

a-i é, nen na pera, un ròch, con l’iscrission:

QVI • NACQVE… • COL • ‘D • LA • BAGNA • D’ • J • POVRON

Alberto Viriglio (Torino 17 febbraio 1851 – Torino 22 agosto 1913)

