Domenica 4 dicembre si è svolta l’edizione 2022 della tradizionale Fiera di Sant’Andrea. Una fiera tradizionalmente importante per il mondo agricolo della zona, in quanto costituisce l’ultimo appuntamento nel calendario per il commercio del bestiame.

Come è andata quest’anno? Per rispondere si può ricorrere alla solita metafora del bicchiere che alcuni vedono mezzo pieno, altri mezzo vuoto. Bancarelle senz’altro ce n’erano, in via Cravero, via Guibert, via Circonvallazione, via Torino, compreso il tratto davanti al Baulino e ai Carabinieri. Nel Prato della Fiera, gli stand dedicati all’agricoltura e agli allevatori di bestiame, presenti numerosi.

In piazza Boschiassi, invece, molti i posti vuoti negli spazi riservati tradizionalmente alle associazioni. Doppio gazebo solo per la Pro Loco, poco visitata nello spazio dedicato alle pubblicazioni, mentre grande successo ha riscosso il suo banchetto con la vendita di polenta e spezzatino da asporto.

Nel pomeriggio, l’afflusso dei visitatori è aumentato, favorito da qualche sprazzo di sole che ha bucato la copertura nuvolosa. Al tramonto, però, ha cominciato a piovigginare, e i pochi rimasti hanno potuto usufruire, alle 17,30 nella chiesa di Santa Maria, del bel concerto natalizio proposto dalla Filarmonica La Novella e dal Coro dell’UNITRE.

Di seguito, la galleria fotografica della giornata di fiera.