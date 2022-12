Offrire a tutti i dipendenti un buono carburante o spesa in questo difficile momento di crisi economica per ricordare Franca Biel. Un gesto semplice, a cui forse non siamo abituati, e che ha visto il Gruppo Martinetto dare un segnale diverso da quelli che ci si aspetta dal mondo delle imprese. Nel segno di quanto Franca Biel ha sempre voluto: essere vicini alle maestranze, mai lasciare qualcuno indietro, supportare tangibilmente nei momenti difficili.

La consuetudine ci ha abituato a pensare alle imprese da un punto di vista economico; ma le aziende non sono solo questo e negli anni ciò emerge sempre di più, con piccoli o grandi gesti.

Colleghi che cedono le ore di permesso o ferie ai colleghi per assistere un caro che non sta bene, datori di lavoro che danno buoni ai dipendenti o che dividono premi. Gesti che fanno emergere le imprese maggiormente da un punto di vista sociale, più che economico.

L’aspetto sociale delle imprese, l’aspetto sociale del business. Un lato che viene a volte tralasciato ma che a Torino poche settimane fa è stato protagonista con il Global Social Business Summit.

Il Global Social Business Summit è il vertice mondiale della comunità del social business nato intorno al Premio Nobel Muhammad Yunus, che coinvolge operatori, promotori e amici del social business provenienti dal mondo aziendale, accademico, istituzionale e imprenditoriale con l’obiettivo di dialogare, condividere idee e ispirare le soluzioni alle sfide socio-ambientali del nostro tempo attraverso il social business e il suo ecosistema.

Le discussioni e le attività si sono concentrate sulle soluzioni che promuovono la tecnologia per il bene, con l’obiettivo di alleviare la povertà, creare opportunità di lavoro, promuovere l’inclusione economica e proteggere il clima. Inoltre, si promuove il concetto di cultura della pace e di crescita inclusiva, che è emerso come tema fondamentale per motivare i discorsi sulla ripresa e sullo sviluppo che l’impresa sociale stessa contribuisce a diffondere grazie alla sua natura altruistica e alla sua leadership responsabile.

Gesti concreti di leadership responsabile vicino a casa, nel nostro paese, che ci fanno sperare in un futuro migliore.