C’è una novità , introdotta dal consigliere di minoranza Endrio Milano della lista Progetto Caselle 2027, che tenta di innovare le modalità con cui le minoranze si confrontano con la maggioranza al governo. In questo caso, nella fase di approvazione del principale documento di programmazione dell’attività amministrativa, che è il DUP.

Lo strumento è quello della proposta di emendamenti puntuali, a specifiche parti del documento.

Qui di seguito il Comunicato Stampa rilasciato dalla lista Progetto Caselle 2027, in vista della discussione per l’approvazione del DUP 2023-2025, fra i punti all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale convocato per il pomeriggio del prossimo 20 dicembre.

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Aggiornamento DUP 2023/2025 presentazione di emendamenti

Oggi alle 12,00 è scaduto il termine per presentare gli emendamenti al DUP, Progetto Caselle 2027 ne ha presentati 9. Avendo ben presente che il Documento unico di Programmazione (DUP) è redatto in coerenza con il programma elettorale votato dalla maggioranza relativa degli elettori; gli emendamenti presentati da Progetto Caselle 2027 sono ispirati dalla logica di integrare e migliorare il documento predisposto dalla maggioranza. Gli emendamenti, se venissero approvati dalla maggioranza, colmerebbero alcune lacune nel DUP presentato:

– Ampliamento degli spazi di partecipazione con la creazione di tre Consulte: associazioni, sportiva, giovanile (emendamenti n. 4,5 e 6). Volutamente si è usato il verbo creare per dare il senso della necessità di coinvolgere, di ampliare gli spazi di partecipazione per andare oltre al particolare, per superare la logica degli orticelli che tanto ci ha danneggiato.

– Maggiore attenzione alle opportunità di finanziamento che si possono cogliere dal PNRR ai fondi europei e regionali, eccetera (emendamenti n. 5,7 e 9). Sempre più oggi la capacità di amministrare si identifica con la capacità di trovare le risorse finanziarie per le opere pubbliche necessarie. Purtroppo, le Amministrazioni casellesi degli ultimi venti anni sono state carenti su questo fronte. Già all’epoca delle Olimpiadi, nel 2006, Caselle non ebbe alcun vantaggio. E anche oggi in molti comuni arrivano i quattrini del PNRR e a Caselle….

– Viste le ancora ingenti possibilità di finanziamento proponiamo di ragionare da subito sulla costruzione del Palazzetto dello Sport, coinvolgendo anche le società sportive (emendamento n. 5) e di ospitare sul nostro territorio, in collaborazione col CIS, un progetto del programma “Dopo di Noi” (emendamento n. 7).

– Maggiore attenzione nella gestione del patrimonio e degli immobili comunali per preservarne il valore (emendamento n. 3)

– Migliore programmazione sul tema Salute (emendamento n. 8)

Grazie per l’attenzione. Saluti.

Il Capogruppo Consiliare Endrio Milano

Gli emendamenti depositati:

Emendamento n. 1 – Missione 01 (Servizi istituzionali generali e di gestione) Programmi 01 e 02 obiettivo strategico, pag. 45 sostituire con: “Promuovere la trasparenza dell’azione amministrativa al fine di favorire la partecipazione dei cittadini. Applicare ogni protocollo anticorruzione anche per accrescere il prestigio delle Istituzioni locali. Porre grande attenzione ai piccoli e grandi conflitti di interessi che possono nascere perché minano l’integrità dell’azione amministrativa.”

Emendamento n. 2 – Missione 01, Programmi 3 e 4 obiettivo strategico, pag 45 sostituire con: “Una organizzazione comunale al passo coi tempi che anche attraverso adeguati programmi di formazione professionale, possa soddisfare i bisogni della Comunità.”

Emendamento n. 3 – Missione 01, Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), obiettivo operativo, pag. 45 aggiungere dopo valorizzazione del patrimonio pubblico dell’ente: “onde evitare per il futuro di vedere immobili comunali abbandonati e senza alcuna manutenzione per preservarne il valore.”

Emendamento n. 4 – Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 02, obiettivo strategico, pag.47 sostituire con: “creare la Consulta delle Associazioni per meglio valorizzare le capacità espresse dalla importante realtà associativa casellese, in sinergia con l’Ente Locale.

Emendamento n. 5 – Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) obiettivo operativo, pag. 47 sostituire con: “Per meglio sostenere il settore sportivo del nostro territorio che ha raggiunto importanti risultati, è necessario costruire un vero Palazzetto dello Sport, ricercando gli opportuni canali di finanziamento (PNRR, CONI, Fondi Europei, ecc) in collaborazione con le società sportive. Creazione della Consulta dello Sport per valorizzare l’associazionismo sportivo presente sul territorio ed in prospettiva immaginare la Polisportiva.”

Emendamento n. 6 – Missione 06, Programma 02 (Giovani), obiettivo operativo, pag. 47 aggiungere: “creazione delle Consulta giovanile per dare la possibilità ai giovani di partecipare alle decisioni sui progetti e le politiche che li riguardano.”

Emendamento n. 7 – Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (interventi per la disabilità), obiettivo operativo, pag. 49 aggiungere: “ in collaborazione col CIS ospitare sul nostro territorio un Progetto del Programma del Dopo di Noi. Per dare sollievo e speranza alle tante famiglie casellesi che vivono questa angoscia.” Per l’operatività dell’emendamento è necessario lo spostamento di euro 100mila per anno dal programma 01 al programma 02 della missione 12. Di conseguenza avremmo la previsione di spesa per la missione 01 di euro 262.677 per l’anno 2023, 262.677 per il 2024 e 562677 per il 2025. E sulla missione 02 (disabili) 102.000 euro per il 2023, 102.000 euro per il 2024 e per il 2025.

Emendamento n. 8 – Missione 13 (Tutela della Salute), programma 07 (ulteriori spese in materia sanitaria), obiettivo operativo, pag. 50 sostituire con: “lavorare di concerto con L’ASL per il potenziamento dei servizi e delle prestazioni erogati dal Poliambulatorio. Eventuali convenzionamenti con operatori privati per completare l’offerta sanitaria di prossimità sul nostro territorio, evitando, possibilmente, inutili sovrapposizioni col SSNN.”

Emendamento n. 9 – Pagina 37 aggiungere all’elenco interventi programmati per il triennio: “La priorità degli interventi potrà variare a seconda delle opportunità che si potranno creare grazie al PNRR e ad altri specifici canali di finanziamento europei e regionali.”

Caselle T.se, 11/12/2022 il Capogruppo Consiliare Endrio dott. Milano