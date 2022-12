Se nella “bolla natalizia” ormai alle porte vi capitasse di chiedervi “che faccio oggi?”, avrei un suggerimento: indossate scarpe comode, abbigliamento adatto al clima e concedetevi una passeggiata nel paese alla ricerca delle rotonde che, grazie al concorso “Caselle si colora …di gentilezza” promosso dal Comune e curato dalla nostra Pro Loco, sono state pulite, colorate e abbellite dalle associazioni cittadine.

Potete partire dalla n1 di fronte a Piazza Merlo adottata dall’Associazione Alpini per cercare come in una caccia al tesoro le successive in ordine numerico. Oppure potete lasciare che piedi e gambe vi portino dove vogliono.

L’accessorio necessario per questa camminata sono, però, gli speciali “occhiali della gentilezza” personali e non in vendita, che vi permettono di osservare le installazioni con sguardo scevro da ogni cattiveria, cinicità, durezza, malvolenza che si percepiscono negli svariati commenti inutili e distruttivi sui social.

Nell’osservare le rotonde gentili, guardate oltre l’immagine, cercate di vedere l’impegno profuso a scapito del proprio tempo libero e “at proprie spese” dei numerosi volontari delle nostre associazioni nella scelta del progetto e nella sue realizzazione.

I colori simboli del Natale sono da tempo e per pura convenzione il rosso e il bianco, ma il lilla è il simbolo della gentilezza che include la capacità d’ascolto, la benevolenza, l’amore per il prossimo ed il territorio che ci ospita, tutte sfaccettature dell’atmosfera natalizia.

Buona Natale a tutti!

P.S: Speriamo poi che le rotonde non tornino ad essere abbandonate all’incuria del tempo.