Riceviamo e volentieri pubblichiamo

“Caselle si colora di gentilezza” è stato un contest partecipato, promosso dal Comune e dall’Informagiovani in collaborazione con la pro loco, ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale da parte dei cittadini attraverso la gentilezza. A questo proposito durante il periodo delle festività natalizie sono stati ben 33 i commercianti che hanno addobbato le proprie vetrine di viola, mentre le rotonde e alcune piazze della città sono state colorate di gentilezza da 14 associazioni, altrettante famiglie hanno adornato le proprie abitazioni. All’iniziativa hanno preso parte anche 3 classi della scuola paritaria “La Famiglia, il Nido “Isola Felice” e 64 classi dell’Istituto Comprensivo di Caselle.

Per condividere con l’intera comunità quanto è stato realizzato e conservare l’esperienza nel tempo, il prossimo giovedì 19 Gennaio, dalle 19 alle 20.30, andrà in onda la prima di due puntate radiofoniche del programma Spazio Costruiamo Gentilezza dedicate ai cittadini di Caselle, che riguarderà i commercianti, le associazioni e i cittadini che hanno partecipato al contest. A intervenire in diretta saranno coloro che hanno reso possibile l’iniziativa e alcuni dei vincitori del contest, mentre tutti gli altri partecipanti e i cittadini che volessero esprimere la propria gratitudine a quanti si sono impegnati per rendere la città ancora più bella potranno condividere nella stessa giornata un messaggio vocale whatspp al n° della radio 3770837707. I vocali ricevuti saranno fatti ascoltare turante la trasmissione.

Mentre la seconda puntata avrà come protagonisti bambini, ragazzi e la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di Caselle andrà in onda in diretta giovedì 26 Gennaio, sempre dalle 19 alle 20.45. Entrambe le puntate possono essere ascoltate ovunque ci sia internet, su Radio Spazio Ivrea all’indirizzo www.radiospazioivrea.it . A conclusione delle puntate saranno generati due podcast riascoltabili, un bel ricordo per tutti i casellesi.

Associazione Cor et Amor”