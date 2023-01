Dopo i due anni di pausa causa Covid, tornano quest’anno a Caselle i festeggiamenti per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate. “È una festa molto sentita nel mondo contadino e siamo lieti, come Amministrazione Comunale, che quest’anno ritorni ad essere organizzata a cura dei Giovani agricoltori, supportati dalla Coldiretti locale” dichiara Stefano Sergnese, assessore che ha fra le sue deleghe la competenza per l’Agricoltura.

Il programma dei festeggiamenti, concentrati nella giornata di domenica 15 gennaio, prevede il ritrovo alle 9,45 in piazza Merlo.

Alle 10 la partenza della sfilata degli animali e dei trattori.

A seguire, alle 10,30, la santa messa presso la chiesa di Santa Maria.

Al termine, alle 11,30 circa, la benedizione dei mezzi agricoli e degli animali, a cui seguirà alle 12 l’aperitivo offerto in piazza dai Giovani Agricoltori.

Infine, previa prenotazione, il tradizionale pranzo, alle 12,30, nella sede degli Alpini, via Basilio Bona 25.