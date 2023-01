Nel mese di Dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento che disciplina i posti letto presso la R.S.A. Nuovo Baulino, riservati alla cittadinanza di Caselle Torinese. Un risultato che favorisce l’accesso alla struttura, già presente sul territorio, qualificata per la gestione delle patologie croniche invalidanti e per la riabilitazione psico-fisica.

La Residenza del Nuovo Baulino, sita in Via Aldo Moro 30, dispone di 120 posti letto per ospiti permanenti, suddivisi tra le diverse fasce di intensità assistenziale (R.S.A. e R.A.F.) oltre che un Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T.). A questi si aggiungono 20 posti dedicati al Centro Diurno per l’Alzheimer Integrato (CDAI), in grado di accogliere degenti in regime giornaliero. Oltre alle cure mediche e farmacologiche, vengono anche svolte attività di rieducazione funzionale e neuro-motoria con fisioterapisti e attività ludico-ricreative in spazi dedicati alla socializzazione e all’intrattenimento.

Per comprendere meglio la portata della questione, osserviamo i dati presenti sul sito del Ministero della Salute italiano. La demenza è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita dal’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una priorità mondiale di salute pubblica. Attualmente si stima che nel mondo oltre 55 milioni di persone convivano con una demenza, una cifra che si prevede aumenterà a 75 milioni entro il 2030 e 132 milioni entro il 2050, con circa 10 milioni di nuovi casi all’anno (1 ogni 3 secondi). Il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza delle demenze è l’età e, in una società che invecchia, l’impatto del fenomeno è di dimensioni allarmanti. Si prevede che queste patologie diventeranno, in tempi brevi, uno dei problemi più rilevanti in termini di sanità pubblica. In Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre 1 milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza, con conseguenze anche sul piano economico e organizzativo. In Piemonte la stima, aggiornata all’anno appena concluso, è di 90mila casi prevalenti di demenza.

In questo scenario, il tema dell’accessibilità alle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) diventa particolarmente attuale e l’approvazione di questo documento garantisce un servizio, definito “essenziale” dal Sindaco Marsaglia. Il regolamento, reso possibile da un protocollo d’intesa tra il Baulino e la Città di Caselle, riserva alla cittadinanza di Caselle Torinese il 10% dei posti letto complessivi con la possibilità di applicare una riduzione del 20% delle tariffe alberghiere fissate dalla Regione, che ad oggi si tradurrebbe in un risparmio di circa 300 euro mensili per ciascun ospite. Un gesto concreto per tendere la mano alle famiglie che devono gestire un parente non autosufficiente che necessita di assistenza in un ambito di cure residenziale, cercando di sollevarle almeno in parte dall’impegno economico. Tra i requisiti per l’inserimento nella graduatoria che devono essere posseduti dal richiedente compaiono: la residenza nel Comune di Caselle Torinese da almeno tre anni, la soglia ISEE e i requisiti di carattere generale per l’inserimento nella R.S.A. La richiesta di ammissione alla graduatoria per la tariffa agevolata deve essere sottoscritta dall’interessato ovvero dal soggetto altrimenti legittimato ad agire in sua vece e va inoltrata al Comune di Caselle, Settore Politiche Sociali. La prima graduatoria verrà formata entro 120 giorni dalla entrata in vigore del regolamento e, successivamente, aggiornata a cadenza trimestrale.

Per chi avesse necessità di approfondire il Regolamento citato, le informazioni sono pubblicate sul sito on-line del Comune all’indirizzo https://www.comune.caselle-torinese.to.it nella sezione ‘Albo Pretorio’ e successivamente rimarranno visibili nella sezione ‘Amministrazione trasparente’.rente’.