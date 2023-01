La Città di Caselle Torinese il 1° febbraio 1945 viveva uno dei giorni più drammatici della “Lotta di Liberazione” quando al Prato della Fiera venivano fucilati cinque giovani partigiani. Ritorniamo a quel giorno affinché la memoria non vada perduta e possa indicare alle nuove generazioni i valori della solidarietà e della pace.

Ricordiamo insieme:

Luigi CAFIERO

Antonio GARBOLINO

Andrea MENSA

Adolfo PRAIOTTO

Mario TAMIETTI

Sabato 4 Febbraio 2023

Ore 10.00: Ritrovo in Piazza Boschiassi

Ore 10.15: Corteo al Sacrario dei Caduti in Piazza A. Mensa

Ore 10:30: Posa della corona, saluto del Sindaco della Città di Caselle Torinese Giuseppe Marsaglia Cagnola e orazione ufficiale del Vice Presidente sezione locale ANPI Ludovico Berta.

Alla manifestazione parteciperà la Società Filarmonica “La Novella” di Caselle Torinese. È gradita la presenza di autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma, sportive, di volontariato e con i propri vessilli, gonfaloni e bandiere, nonché tutti i cittadini.

Nella stessa giornata di sabato 4 p.v., alle ore 15:00 si terrà la visita alle “person dij partisan”” presso le scuole elementari di via Bo 4, San Maurizio Canavese, a cura di Franco Brunetta.

Nel mese di Febbraio, per celebrare il 78° Anniversario dell’eccidio di Piazza Mensa, vi saranno altri due appuntamenti:

Venerdì 3 febbraio in Sala F.lli Cervi ( via Mazzini 60, Caselle) alle ore 20.45, spettacolo teatrale “Poi capirete…” a cura del gruppo “I balenieri del Ceronda”.

Venerdì 24 Febbraio nella Sala Consigliare di Mappano “Lea Garofalo” alle ore 21:00, la proiezione del film-documentario “Ci fu chi disse di no…” di Sara Gardoncini.

A seguire la presentazione del libro “Racconti della Resistenza” di Pier Gianni Genta (Presidente della sezione ANPI “Gennarino Brunero” di Ciriè). Dialogherà, con l’autore, il giornalista de “Il Risveglio” Stefano Tubia. Ospite della serata la Presidente Onoraria Nazionale ANPI, dott.ssa M.G. Sestero.

La Presidente ANPI, sezione ‘Santina Gregoris’ di Caselle-Mappano

Giusy Chieregatti.