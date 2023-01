Anche quest’anno il concorso “un poster per la pace”, sponsorizzato dal Lions Club Venaria Reale Host presso la scuola media Aquilante Demonte di Caselle, ha avuto grande successo per la partecipazione di numerosi alunni che hanno presentato i loro disegni guidati dalla prof.ssa Giusy Daidone.

Come in ciascuna edizione, il “Poster per la Pace” ha un tema specifico al quale ispirare il proprio disegno. Il tema di quest’anno è nella versione inglese “Lead with compassion”, ovvero “guida con compassione” ,titolo difficile da interpretare dove il “lead” ha in se il concetto di esercitare un ruolo di guida rispetto ad altri, di indicare una direzione. “Guida con Compassione” può anche essere espresso come “guidare gli altri” con empatia e senso di altruismo. Compassione, empatia e altruismo sono tutti comportamenti che conducono all’instaurarsi della pace nel mondo. La pandemia ha portato con se un lungo periodo di chiusura che ha prodotto negli esseri umani una sorta di aridità dei sentimenti, quindi con empatia e altruismo è necessario prendere in mano la situazione e guidare verso il bene chi in questo momento è più debole e sconfiggere ogni tipo di violenza e malessere che in questi ultimi due anni si è manifestato in ogni settore e in ogni ordine di età, le cronache parlano chiaro. Con questa iniziativa mondiale si invita i giovani a esprimere in maniera creativa, con i loro disegni e relativa descrizione scritta, il desiderio di aiutare gli altri a formare legami per avere un effetto positivo.

Quest’anno la vincitrice a Caselle è stata Elisa Turinetti, alunna della 2°A della scuola media di Piazza Resistenza, premiata da una giuria formata dal responsabile del service e vice presidente del Lions Club Venaria Reale Host Dott. Michele Sarda, dai soci Filippa Ing. Giuseppe e Michelangelo Pagliano.

Molto in tema il disegno di Elisa dove due ragazze una più grande e una più piccola si tengono per mano per aiutarsi nella strada della vita cercando di proteggersi a vicenda dalle avversità. Il poster di Elisa proseguirà nelle selezioni a livello distrettuale, multidistrettuale fino all’ultimo livello internazionale.

Un particolare ringraziamento da parte del Lions Club Venaria Reale Host va alla dirigenza scolastica e alla prof.sa Giuseppa Daidone, ricordando che questi services sono possibili anche per il clima di collaborazione con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni per proporre e non solo supportare interventi di pubblica utilità.

Dott. Michele Sarda