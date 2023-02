I caratteri della celebrazione del Carnevale hanno origini in festività molto antiche, come per esempio quelle dionisiache greche o i saturnali romani. Durante le feste dionisiache e i saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine e allo scherzo. L’antica tradizione del carnevale si è mantenuta anche dopo l’avvento del Cristianesimo. L’apertura dei festeggiamenti coincide con il giovedì detto ‘grasso’ perché apriva le porte a una settimana di abbondanti banchetti, che precedevano la lunga astinenza del periodo di Quaresima a partire dal mercoledì delle Ceneri.

La maschera tradizionale torinese è Gianduja. Allegro e godereccio incarna lo stereotipo piemontese del galantuomo coraggioso, assennato, incline al bene, alle opere di carità e di partecipazione. Nella settimana che precede l’inizio della Quaresima, Gianduja visitava ospizi, ricoveri, ospedali per bambini, distribuendo le tipiche caramelle rotonde e piatte, avvolte in un cartoccio esagonale, con impresso il suo profilo mai disgiunto dal tricorno delle armate piemontesi ottocentesche alle quali si deve l’Unità del Paese.

La Città di Caselle organizza i festeggiamenti del Carnevale 2023 in data sabato 18 Febbraio, presso il Palatenda del Prato della Fiera. Il ritrovo è alle 14.30 e come di consueto ci saranno: animazione, musica, giochi, il trucca-bimbi e i laboratori di maschere. Per la merenda verranno distribuiti dolcetti, cioccolata e vin brulé. A chiusura del pomeriggio verrà premiata la maschera più bella!

Domani “giovedì grasso”16 febbraio, a partire dalle 16.30 sotto i portici di Palazzo Mosca, si terranno letture animate e laboratori creativi. Partecipano alla realizzazione degli eventi: Caselle Servizio Giovani, la Biblioteca civica, la Pro loco di Caselle T.se, gli Alpini, l’Oratorio Giovanni XXIII e il Centro incontri Caselle.

Il centro anziani per l’occasione sfilerà con maschere tradizionali veneziane a ricordo e omaggio del Carnevale più famoso della nostra penisola.