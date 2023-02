“Ritroviamoci per camminare insieme”, questo in sintesi l’invito che propongono i Gruppi di Cammino. Un’iniziativa, promossa dall’ASL TO4 per invitarci a vincere la sedentarietà e a fare salutari camminate in compagnia. Nel 2017 i primi corsi per formare i “walking leader”, grazie ai quali l’iniziativa si è sempre più diffusa sul territorio. Qui di seguito le locandine predisposte dalle amministrazioni di Caselle Torinese e San Maurizio Canavese, con i dettagli aggiornati degli appuntamenti bisettimanali previsti nei due comuni e le modalità per aderire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...