Nel 1982 pubblicavamo con la Stamperia Artistica di Corso Siracusa il IV° volume delle Schede Vesme ( con M. Boglione e Dario Sesia ). Si trattava di concludere una collana i cui tre precedenti volumi erano stati composti a piombo, su carta a mano ( da tagliare ); il proto ( capotecnico di tipografia che aveva il compito di ricercare fino all’ultima virgola fuori posto ) era di una precisione maniacale.

Oggi sui quotidiani di mezza Italia i refusi e gli errori ( anche grossolani ) sono numerosi; intanto è sempre colpa del computer o del correttore automatico !

Ricordiamo ancora il rumore assordante dei compositori che, velocissimi, realizzarono le pagine.

In quegli anni, un vecchio giornalista che catalogava svarioni e sentenziava, ci aveva regalato una poesiola destinata a essere scritta successivamente a caratteri quasi cubitali al Lingotto ( 1998, mostra Aldo Novarese ); sempre che la memoria non ci tradisca.

Ci piace di condividere con i colleghi “Un solo difetto” – ma imperdonabile – celato fra le righe di un saggio:

Lo si cerca e perseguita, ma esso se la svigna.

Finché la forma è in macchina si tiene ben celato

si nasconde negli angoli, par che trattenga il fiato.

Neppur il microscopio a scorgerlo è bastante,

prima; ma dopo esso diventa un elefante.

Il povero tipografo inorridisce, freme,

il correttor colpevole il capo abbassa, geme,

perché seppur dell’opera tutta il resto è perfetto,

si guarda con rammarico soltanto a quel difetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...