Mancate risposte e incertezza caratterizzano anche il secondo mese del nuovo anno! Nella vita politico-amministrativa della nostra Città non vediamo grandi novità. I lavori delle Commissioni Consiliari, sebbene più volte sollecitati dal nostro Gruppo, proseguono a rilento (alcune di esse non sono ancora mai state convocate). Occorrerebbe un lavoro puntuale e condiviso per una visione d’insieme delle priorità che appartengono alla nostra comunità. Abbiamo reiteratamente offerto la nostra collaborazione per analizzare i vari temi, ma fino ad ora la Maggioranza ha deciso di chiudersi al proprio interno (non è ben chiaro se per un eccesso di sicurezza o per difficoltà comunicative interne in merito alle decisioni da assumere). Un’autoreferenzialità che rischia di frenare lo sviluppo della città. Si attendono alcune risposte a quesiti posti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Avevamo ottenuto rassicurazioni circa un puntuale aggiornamento sugli sviluppi della mobilità pubblica (lavori sulla linea ferroviaria Torino-Ceres e pullman Torino-Aeroporto), ma anche su questo punto è calato il silenzio. Le opere in corso in città sono ancora, in buona sostanza, frutto della programmazione della precedente Amministrazione. Insomma, al netto di alcune dichiarazioni sugli eventi legati alle festività natalizie (dichiarazioni dai toni, a nostro avviso, eccessivamente “trionfalistici” considerate le scarse ricadute sul territorio), ben poco è dato a sapersi sulle intenzioni e sulla concreta operatività della Giunta. Deludente è stato apprendere che in occasione del “Giorno della Memoria” l’Amministrazione Comunale abbia previsto sì uno spettacolo interessante, ma con pagamento all’ingresso per il pubblico (non era mai successo prima): su questi temi crediamo sia doveroso investire di più e impegnarsi maggiormente per diffondere la cultura della Memoria tra i cittadini. È entrato nel vivo l’iter relativo alla scelta del nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico. Si sono svolti, infatti, i Congressi di Circolo per la selezione dei due candidati (tra i quattro in corsa: Cuperlo, Bonaccini, De Micheli, Schlein) che si sfideranno il prossimo 26/02/2023 alle Primarie. Ci avviciniamo al primo anniversario dall’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina: da un lato è necessario ribadire il diritto di un Paese invaso a difendersi ed il dovere di sostenere tale difesa, dall’altro lato è sempre più evidente l’urgenza di rilanciare una forte azione diplomatica che fermi il conflitto e favorisca la pace. Ribadiamo preoccupazione anche per la situazione nazionale. Il Governo, dopo avere di fatto dimenticato il problema del “caro-benzina”, esaspera il clima del dibattito politico con dichiarazioni che rischiano di aumentare il clima di tensione nel Paese: auspichiamo un rapido ritorno ad un confronto maggiormente rispettoso delle Istituzioni e delle varie componenti politiche. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) nonché le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”