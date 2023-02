Con un Comunicato Stampa del 24 febbraio, i Giovani Democratici dell’area Nord di Torino annunciano la nascita di un nuovo unico grande circolo. Si tratta dell’unione dei già esistenti circoli di Venaria, Caselle, Settimo, Volpiano, e anche dell’ormai ex-circolo di Cirié. L’intenzione è quella di raggruppare ragazzi e ragazze dei comuni della cintura a Nord di Torino, da San Mauro a Venaria, passando, oltre che dai comuni già citati, anche per Leinì e Borgaro.

L’iniziativa parte da una quindicina di giovani tra i 18 e i 30 anni, accomunati dal desiderio di occuparsi della cosa pubblica e di provare a riavvicinare i propri coetanei alla politica, dedicandosi ai problemi del proprio territorio.

“Abbiamo ritenuto che unirsi fosse la chiave per essere più forti e più incisivi nel portare avanti le idee e le iniziative Democratiche. Il progetto nasce dalla duplice necessità di far fronte comune dinanzi a difficoltà di diverso tipo, sia interne (come lo sbilanciamento dovuto al calo degli iscritti in alcuni circoli e la crescita di nuove adesioni in altri, il crescente allontanamento dell’opinione pubblica dal Partito Democratico e la sconfitta elettorale in alcuni comuni del territorio), sia esterne, come le medesime problematiche che interessano molti comuni di questo territorio (ad esempio la ferrovia Torino-Ceres per le città di Venaria, Borgaro, Caselle, Ciriè, eccetera).

Tra le prime idee, l’organizzazione di iniziative con cui avvicinarsi a temi politici seri in modo divertente e campagne di sensibilizzazione su temi di attualità, anche in modo indipendente dalle direttive di partito. I giovani hanno il grande privilegio di non essere disillusi e di poter ancora sognare di cambiare il mondo, assumendosi il rischio di sbagliare”.

Segretario del Circolo è il casellese Andrea Borello, vicesegretaria la borgarese Beatrice Miroglio.

Per ulteriori informazioni sulle attività del circolo GD valgono i riferimenti email gdtorinonord@gmail.com e la pagina Instagram @gdtorinonord.