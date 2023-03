Su Cose Nostre del mese di febbraio si era data notizia del buon risultato in termini di raccolta dei due eco-compattatori installati sul territorio comunale casellese, rispettivamente in piazza Falcone e via Colombo angolo via Vernone: 13.000- 14.000 la media mensile di bottiglie di plastica recuperate da ciascuno dei due apparecchi, per un totale cumulato da inizio servizio che presto supererà le 500.000 bottiglie. Tali eco-compattatori sono forniti e gestiti da Coripet, che è un consorzio senza fini di lucro, presente a livello nazionale, fra produttori e riciclatori di bottiglie in plastica: la sua missione è rivolta in particolare al recupero della plastica più pregiata, quella in PET, da riutilizzare per produrre nuovi contenitori per uso alimentare.

Per utilizzare la macchina ed esserne riconosciuto, il cittadino deve scaricare sul proprio cellulare l’APP Coripet, oppure, per i meno tecnologici, ritirare in Comune un’apposita Card. Le bottiglie da consegnare devono essere vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile. La macchina riconosce il codice a barre sulla bottiglia, verificando per l’appunto che si tratti di PET. Per ogni bottiglia caricata, viene accreditato un punto. Con i punti accumulati, si ha diritto a uno sconto sulla tariffa rifiuti, pari a 10 euro ogni 1000 punti accumulati, fino a un massimo di 30 euro per ciascun anno. L’informazione dei punti accumulati da ciascun utente viene girata, a ogni inizio di nuovo anno, dal Consorzio Coripet al Comune di Caselle.

Con avviso pubblicato sul sito del Comune in data 27 febbraio l’Amministrazione casellese ha comunicato che le riduzioni TARI in base alla raccolta punti CORIPET effettuata nel corso del 2022 saranno applicate direttamente dal gestore della TARI sull’ avviso di pagamento per l’anno 2023.