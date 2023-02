Il Verdelago Sport di Mezzi Po s’è definitivamente aggiudicato la terza edizione del trofeo “Silvio Passera”, il campionato federale piemontese a squadre dedicato ai giocatori di Quarta Categoria, andando a vincere la finalissima contro i torinesi del Circoletto Rosso.

Nella foto, il momento della premiazione della squadra di Mezzi Po, capitanata dai fratelli Bernardo, premiazione effettuata da Paolo Passera e dal consigliere regionale FIT Alberto Pastorella. La finale del “ Silvio Passera” non è stata l’unico appuntamento di rilievo che ha visto il Tennis Club Caselle protagonista. Sugli scudi, i nostri “ cuccioli”, vere punte di diamante della nostra scuola. Inseriti nei raggruppamenti previsti dal Comitato Regionale Piemontese per il Junior FIT Program disputatisi al Tirumapifort nel nuovissimo impianto della famiglia Capello a Chivasso e al Momy Sport Village di Rivalta, i nostri Under hanno sfoderato prestazioni che sono andate al di là di ogni più rosea nostra aspettativa. Per dire, nella categoria Super Orange, abbiamo piazzato Simone Mattiel, Ricky Azzara, Samuele Mattiel e Matteo Droetti ai primi quattro posti della loro gara: un en plein che ci riempie di orgoglio. Ma tutti i nostri cuccioli sono da elogiare: Aurora Patruno, Giulia e Greta Cerevico, Christian Gentiluomo, Matteo Tomasetti, Mattia Rinaldi, Leonardo Facciorusso che, nelle due tappe di cui sopra o in precedenti appuntamenti, hanno sciorinato prestazioni che li hanno posti all’attenzione dei tecnici federali per l’ottima preparazione posta in mostra, testimone dell’egregio lavoro che il team di maestri e istruttori del T.C. Caselle, diretti dal Tecnico Nazionale Alessandro Riba, sta svolgendo.

Mai nella nostra storia, storia che prese inizio nel lontanissimo 1969, avevamo goduto di un gruppo di Under così valido e così numeroso. Sono circa 140 i ragazzi che frequentano i corsi della nostra Scuola Tennis, ai quali occorre unire altrettanti adulti che frequentano stabilmente le lezioni di gruppo. I vertici del nostro settore agonistico giovanile sono rappresentati da Diego Bisca, Matteo Isasca, Filippo Fornelli Tasi, Daniele Doglietto e Daniele Rocchietti in campo maschile, mentre in campo femminile abbiamo Giada Piccinni che è già stata convocata nella rappresentativa provinciale. Insomma, tutto lascia sperare in un futuro radioso, futuro che andrebbe a premiare lo straordinario lavoro che in campo sta facendo il nostro staff, staff composto da Alessandro Riba, Alessandro Grasso, Dario Droetti, Michele Guerra, Davide Moja per la parte tecnico-tattica, alla quale si unisce la componente atletica che può vantare tre laureati in Scienze Motorie come Alessandro Riba, Michele Guerra e William Agostini. Inoltre da questa stagione ha preso a collaborare stabilmente con noi Federico Sopetti, psicologo dello sport. Un futuro roseo si staglia davanti a noi.

E il bello è che la stagione sportiva 2023 è appena cominciata…

