Nel giorno più bello dell’amore, in un San Valentino assolato, settanta coppie si sono ritrovate presso il Centro di Aggregazione per la terza età. Alla presenza del Sindaco Giuseppe Marsaglia, sono state consegnate le pergamene che incorniciano un traguardo importante quello dei 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Occhi felici e commossi, sguardi complici come il primo giorno, mani intrecciate per sorreggere un amore longevo, sono state la pagina più bella di una giornata dedicata all’amore. Toccanti le parole che il Sindaco ha rivolto alle coppie. Vere le riflessioni sul senso di quella giornata. L’elogio a uomini e donne, che sono esempio fulgido e concreto di un vivere intensamente la loro vita insieme. Legati da un filo forte che è quello dell’amore, della comprensione, della condivisione e del sacrificio. Dietro i loro sguardi felici ci sono gioie, dolori, successi, sconfitte, tribolazioni, spensieratezza, c’è il lavoro, l’abnegazione verso figli e nipoti, c’è la ricerca del bene, della certezza verso il futuro dei loro cari. Ieri, la comunità di Caselle ha scritto una pagina molto bella ed intensa di vita coniugale. Una pagina scritta con l’inchiostro dell’amore incondizionato. Caselle, ieri, ha rinnovato la sua identità, fatta di uomini e donne, che hanno rinsaldato le basi sociali di questa comunità e le hanno reso forti e durature in tutto questo tempo. Hanno seminato, semi di vita e grazie al loro esempio sono sbocciati splendidi fiori. È stato emozionante ammirare la dolcezza delle mogli, la gentilezza dei mariti, lo sguardo felice dei più longevi per quel traguardo così difficile da raggiungere. Quanta emozione in quelle fedi al dito, alcune un po’ scalfite dal tempo, consumate dal lavoro, ma preziose perché simbolo di un sigillo eterno. Le romantiche note delle vecchie canzoni diffuse in sala, hanno accompagnato un ballo appassionato proprio come quello di quel “giorno importante” di tanti anni fa. Qualsiasi discorso era superfluo! Parlavano loro, parlava il loro amore, quella profonda complicità figlia del tempo, quel tempo che è stato compagno di viaggio che attende, attende, ancora, di essere vissuto con la stessa forza ed un rinnovato entusiasmo. Poi, una grande torta a forma di cuore, offerta dalla Baita, ha ricordato quel “SI”. Il brindisi del Sindaco, dei consiglieri ed assessori presenti ha dato il via alla grande festa. La festa dell’amore che ha date precise ma in un tempo “infinito”.

