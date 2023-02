Difficile, per chi ha meno di cinquant’anni, ricordare l’unico vero successo musicale di Denny Zager e Rick Evans, “In the Year 2525”, e forse ancor meno pensare alla traduzione italiana cantata da Dalida e Caterina Caselli, “Nel 2023”. Già, proprio così: “Nel Duemilaventitre”!

Una delle canzoni meno ottimistiche fra quante hanno raggiunto la vetta delle classifiche di tutti i tempi: il senso del testo è che ci si chiede se l’umanità sarà ancora al mondo nell’anno ricordato nel titolo (e nel caso lo fosse, se ne varrà la pena…).

Il titolo completo del brano è “In the Year 2525 (Exordium & Terminus)”, ed è stato l’unico successo (ma è stato un grande successo) dei due cantautori nativi del Nebraska; Evans scrisse la canzone nel 1964, i due la registrarono nel 1968, la pubblicarono per una etichetta indipendente – la Truth Records – e poi il brano, che aveva cominciato a girare sulle radio del Texas, fu acquisito e ristampato dalla RCA nel 1969. Entrò nelle classifiche al numero 95 il 21 giugno 1969, e il 12 luglio era al numero uno, superando i successi del momento di Beatles, Elvis Presley e Stevie Wonder: abbastanza simbolicamente, era in testa alle classifiche mentre Neil Armstrong camminava sulla Luna.

La melodia, così mi ricordo, incuteva già di per sé un senso di profondo disagio, prospettando scenari in qualche modo apocalittici… di un mondo, quello del 2023, così inimmaginabile in quel fine anni Sessanta, che cercava disperatamente di materializzarsi nella nostra mente sotto le spoglie di un cocktail impalpabile di speranze e angosce.

In qualche modo le parole stesse, anche se incomprensibili in lingua originale, rimandavano a immagini più preoccupanti che piacevoli.

La traduzione, poi, lasciava pochi dubbi sul nostro futuro, per quei giorni, in verità così lontano.

“Nell’anno 2023

se l’uomo sarà ancora vivo

se la donna potrà sopravvivere

forse si troveranno…

Nell’anno 3023

non avrai bisogno

di dire la verità, o dire bugie

tutto ciò che penserai, farai o dirai

sarà nella pillola che prenderai ogni giorno

Nell’anno 4023

non avrai bisogno dei denti

né degli occhi

non troverai niente da masticare

e nessuno ti guarderà

Nell’anno 5023

le tue braccia penderanno flosce ai fianchi

le tue gambe non avranno nulla da fare

qualche macchina lo farà per te

Nell’anno 6023

non avrai bisogno di un marito

o di una moglie

prenderai tuo figlio

e anche tua figlia

dal fondo di un lungo tubo di vetro

Nell’anno 7023

se verrà Dio, potrebbe farlo allora

forse si guarderà attorno e dirà

“Credo sia tempo per il Giorno del Giudizio”

Nell’anno 8023

Dio scuoterà la sua testa possente

potrà dire “mi piace il luogo

in cui l’uomo è stato”

oppure lo distruggerà e comincerà da capo

Nell’anno 9093

mi chiedo se l’uomo, se esisterà ancora

avrà preso tutto ciò

che questa vecchia terra offre

senza restituire nulla

Ora sono passati 10.000 anni

l’uomo ha pianto un miliardo di lacrime

senza nemmeno saperne la ragione

ora il regno dell’uomo è finito

ma nella notte eterna

il brillio di una stella

così lontano

forse è solo ieri

Nell’anno 2023

se l’uomo sarà ancora vivo

se la donna potrà sopravvivere

forse si troveranno…”.

Già, se l’uomo sarà ancora vivo…

Beh, all’alba del primo gennaio 2023, in effetti circa 8 miliardi di uomini sono ancora vivi, ma forse ci dovremmo chiedere come vivono…

Diciamo che non ci facciamo mancare nulla, spassandocela decisamente bene:

guerre, crisi economica, pandemie, tracollo energetico, povertà diffusa, disparità sociale ai massimi storici, razzismo dilagante, femminicidi, analfabetismo funzionale, inquinamento, surriscaldamento globale…

E vi assicuro che mi sto soffermando solo sulle evidenze più eclatanti.

Capisco che non è bello iniziare un anno con queste considerazioni, ma è ancor più brutto constatare che dopo più di 50 anni siamo riusciti a fare peggio dello scenario profetico di un 45 giri da hit parade. Non so se a qualcuno verrà in mente di scrivere il sequel della canzone, delineando scenari futuristici targati 2073 (fare peggio di oggi c’è sempre tempo), ma una piccola certezza ce l’ho.

Per provare a fare un pochino meglio dobbiamo, una volta per tutte, toglierci le mitiche fette di salame dagli occhi e cavare i tappi dalle orecchie, solo così potremo provare a cogliere l’unica potenzialità in grado di farci uscire da questa spirale autodistruttiva: la consapevolezza.

Quella cosa che, con maestria, spesso mettiamo sotto il tappeto dell’ ipocrisia, del perbenismo e dell’egoismo prêt à porter.

Questo è il link per ascoltare il brano di Zager ed Evans:



Tre minuti, da questo momento, per guardare la realtà con occhi diversi.

Buon 2023…

