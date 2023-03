Si è svolta ieri mattina, sabato 18 marzo, nel Salone dell’Arengo del Broletto di Novara, la cerimonia inaugurale della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Sono stati 722 i nuovi novaresi che hanno visto la luce nel corso del 2022. Molti di loro, nel passeggino o in braccio a mamma e papà, erano presenti alla cerimonia nel corso della quale è avvenuta la consegna ai papà e mamme del “kit della gentilezza” comprendente diversi omaggi, tra cui una tessera per usufruire dei servizi della biblioteca.

Fra gli invitati alla cerimonia, il sindaco di Caselle Torinese Beppe Marsaglia, dato che nella città dell’aeroporto analoga cerimonia è in programma fra una settimana, domenica 26 marzo, per festeggiare con le famiglie gli 89 nuovi nati casellesi del 2022. L’appuntamento è per le ore 11, presso il Centro d’Incontro di via Basilio Bona 29.

Nella foto relativa alla cerimonia di ieri, la vice-sindaco di Novara Marina Chiarelli, che ha portato i saluti della città, l’assessora regionale alla famiglia Chiara Caucino, l’assessora novarese all’Istruzione e alla gentilezza Giulia Negri, il sindaco di Caselle T.se Beppe Marsaglia, il responsabile regionale Anpas Daniele Giaime.