Organizzato dall’Amministrazione Comunale di Caselle, si è inaugurato un ciclo di incontri dal tema “Caselle promuove salute”.

Una iniziativa volta a sensibilizzare sempre più l’aspetto prevenzione rispetto alla cura, che invece viene poi prescritta quando, purtroppo, la salute è già compromessa.

Il saluto del Sindaco Marsaglia era rivolto al pubblico, ma soprattutto ai medici della nostra ASL ed a quelli di Caselle, ringraziati per il lavoro, per lo sforzo e l’abnegazione, anticipando un piano di aggregazione funzionale utile a tutti. È quindi entrato nel tema della serata il dottor Stefano Dinatale, noto medico di famiglia casellese. Il pubblico in sala ha potuto ascoltare e vedere le numerose immagini proiettate sullo schermo, che rendevano visivamente più efficace l’esposizione all’oratore riguardante il diabete mellito.

Soffre di questa malattia circa mezzo miliardo di persone nel mondo, e solo nel Piemonte ufficialmente se ne contano 282.000 di diabetici. Se il valore del glucosio nel sangue supera la quota di 126, dopo almeno due esami del sangue, ecco che il paziente viene definito diabetico.

La parte più interessante della lezione è stata quella legata ai consigli del dottore circa una vita sana, con una alimentazione altrettanto sana, equilibrata e priva di eccessi. Il simpatico ringraziamento finale congedava il pubblico soddisfatto con una slide dove si vedeva una Fiat 126, il cui numero rappresenta il valore del glucosio nel sangue da non superare, superata da una rossa Ferrari. Dunque, vita sportiva e sana da tenere tutti i giorni per non incorrere nelle pastoie di mille problematiche di questa subdola malattia che non avvisa, non dà segnali concreti, ma va a danneggiare silenziosamente organi vitali come cuore, reni, cervello a volte anche in modo irreversibile.

Al termine, il pubblico è stato invitato a partecipare anche agli incontri che si terranno, come da calendario, con cadenza settimanale ogni giovedì fino al 1° giugno.

Il 6 aprile toccherà al dr. Bellan, responsabile della promozione della salute dell’ASL TO4, mentre nelle due serate successive il 13 e 19 aprile, si parlerà di sessualità con la psicologa e sessuologa Serena Marino. Chiuderà gli appuntamenti di aprile il massoterapista Stefano Carmina.

Nel mese di maggio, giovedì 4 parlerà di cardiologia il dr. Angelo Dileo, l’11 il dottore casellese Enrico Ansaldi parlerà di prevenzione nel settore ginecologia, mentre il 18 e 25 maggio appuntamento con le infermiere dell’ASL TO4 Anna Cuzzilla e Cristina Mannino istruttrice del BLSD( defibrillatore). Chiuderà la rassegna il dottor Fulvio Vico, otorinolaringoiatra il prossimo 1° giugno.

