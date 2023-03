Unico partito nel panorama politico italiano a svolgere congressi con così ampia partecipazione, il PD ha coinvolto in questi mesi centinaia di migliaia di persone chiamando iscritti ed elettori ad esprimersi sulla scelta del nuovo segretario nazionale. Dopo la sconfitta alle recenti elezioni politiche, oltre un milione di uomini e di donne si sono recati nei seggi distribuiti in ogni regione per le primarie del 26 Febbraio u.s. Pur con un calo della partecipazione generalizzato su tutto il territorio nazionale, è significativo che così tante persone, in un periodo di disaffezione nei confronti della politica, abbiano partecipato ad un così importante esercizio di democrazia. Il locale Circolo PD è stato rappresentato in modo importante in questo percorso: Angela Grimaldi in qualità di Presidente della Commissione Metropolitana Torino per il Congresso ed il giovane Andrea Borello quale componente dell’Assemblea Nazionale. Anche a Caselle T.se ha prevalso Elly Schlein (66%) su Stefano Bonaccini (33%): ora il partito è chiamato a procedere in modo compatto concretizzando una seria opposizione in Parlamento e nel Paese per costruire un’alternativa all’attuale inadeguato Governo. Sul fronte dell’amministrazione locale, invece, continua a percepirsi una sorta di “immobilismo”: speriamo, per il bene della città, che sia solo una “sensazione”, ma cominciamo a nutrire qualche dubbio. Infatti, da un lato è evidente il degrado del paese in merito all’igiene ambientale (raccolta degli escrementi, pulizia strade, abbandoni di rifiuti, …), dall’altro assistiamo a ben poche iniziative per promuovere cultura, sport e aggregazione, limitandosi a qualche sporadico evento (spesso “autocelebrativo” o delegato all’esterno senza coinvolgere chi da anni opera sul territorio), dall’altro ancora non vediamo atti amministrativi significativi a parte alcune ordinanze perlomeno discutibili (anche per il modo con cui sono presentate ed attuate). Unica notizia degna di nota è quanto emerso dalla Commissione Urbanistica del 23 Febbraio: in tale seduta la Maggioranza ha informato le Opposizioni delle problematiche inerenti il cantiere di efficientamento energetico del quartiere CIT parlando di “incuria”, “cattiva gestione” e “possibili ritardi”. Il cantiere in questione è un grande progetto avviato dal CIT insieme alla precedente Amministrazione: la complessità dell’intervento richiede un attento e formale monitoraggio delle varie operazioni nella distinzione dei ruoli tra CIT, Comune, ditta e assegnatari degli alloggi. Non a caso fin da settembre scorso il nostro Gruppo ha chiesto alla Maggioranza di porre attenzione a questo tema e di formalizzare una sorta di “cabina di regia” tra le varie componenti interessate: spiace essere stati inascoltati anche su questo argomento con le negative conseguenze che ora la stessa Maggioranza ammette. Per il bene dei cittadini assegnatari abbiamo ribadito la nostra disponibilità a collaborare chiedendo anche di poter incontrare i dirigenti del CIT. Ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle attività del Circolo del Partito Democratico di Caselle, del quale la presente lista è espressione, sono a disposizione il sito internet del Circolo (http://www.pdcaselle.it/) nonché le pagine Facebook del Circolo e della lista stessa utili anche per raccogliere proposte e suggerimenti.

Gruppo Consiliare “Caselle per tutti”