Si è svolta domenica 26 marzo, nella tarda mattinata, presso il salone polifunzionale di via Basilio Bona 29, la cerimonia di accoglienza agli 89 bimbi e bimbe, nuovi casellesi nati nel 2022.

Se negli anni passati questa manifestazione si era svolta, in collaborazione fra diversi comuni del territorio, alla Reggia di Venaria, la scelta di questa amministrazione è stata quella di celebrarla in città abbinando l’evento alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, lanciata dall’Associazione Costruiamo Gentilezza, di cui era presente a Caselle il referente nazionale Luca Nardi.

Il sindaco Beppe Marsaglia e la minisindaca Paola Simoniello hanno introdotto la cerimonia, sottolineando che questa giornata è l’incontro col nostro futuro. La moderatrice dell’incontro, Vita Interrante, ha poi passato via via la parola all’assessore alla Gentilezza Stefano Sergnese, alla vicesindaca Giuliana Aghemo, alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Muscato, alle maestre dell’Asilo Nido ansiose di accogliere presto questi nuovi casellesi, e poi a seguire i referenti di tante associazioni casellesi che hanno voluto presentarsi per fornire una panoramica sul fitto tessuto associativo che caratterizza la vita della nostra comunità.

C’è stata anche la presentazione della “pizza gentile”, proposta di piatto lanciata da Salvatore Cesarano titolare della pizzeria Il Portico, realizzata con semplici ingredienti quali le patate viola, parmigiano, burrata e un pizzico di pepe.

Si è quindi proceduto alla distribuzione ai genitori dei neonati – 21 i nuclei familiari presenti – di tesserine da utilizzare per usufruire di sconti e agevolazioni offerte dai commercianti casellesi, di bambole bigotte, di una pergamena con i nomi di tutti i bambini realizzata dalla Pro Loco, dell’abbonamento gratuito per un anno al giornale locale.

Per finire, le foto di rito e un ricco buffet.