Sei milioni di morti ogni anno nel mondo, 255 morti ogni giorno solo in Italia, eppure il numero di fumatori in Italia è tornato a crescere e oggi fuma circa un italiano su 4.

Che il fumo di sigaretta sia responsabile dei tumori del polmone lo sanno tutti, ma non tutti sanno che nessun organo è risparmiato dai danni del fumo.

Si parla molto in questi giorni di tumore del pancreas: il fumo può aumentare del 70% il rischio di ammalarsi di questo tumore, la cui incidenza è purtroppo in costante aumento.

L’arma più efficace per contrastare questi dati è la prevenzione ovvero non fumare o smettere di fumare.

Non è così semplice e, almeno inizialmente, un supporto farmacologico può essere un valido aiuto. Ne esistono di diversi tipi. I più noti sono i sostituti della nicotina quali i cerotti transdermici, le compresse short acting, gli spray orali e le gomme da masticare, tutti prodotti che rilasciano la nicotina in assenza dei prodotti tossici della combustione che hanno un’attività cancerogena. Hanno però un limite, la rapidità di azione: la sigaretta rilascia la nicotina in circa 8 secondi dopo l’inalazione , tempi rapidissimi rispetto alle formulazioni farmaceutiche attualmente in commercio. Altra terapia possibile è un antidepressivo ad attività anti-fumo, Il bupropione, che però si associa a diversi effetti collaterali, tra i quali l’abbassamento della soglia epilettogena e l’aumento di incidenza di disturbi del sonno.

Dal 2015 in Italia abbiamo a disposizione un farmaco galenico, la citisina, alcaloide naturale estratto dalla pianta del maggiociondolo, che aiuta a far smettere di fumare ed è indicato nei soggetti con elevata dipendenza tabagica che hanno più difficoltà a smettere. Il farmaco risulta efficace fino al 70% dei soggetti che lo assumono, ma ovviamente è fondamentale la volontà del paziente nel voler cessare tale abitudine e va integrato con delle tecniche comportamentali di supporto. Oltre ad essere un trattamento farmacologico molto efficace, ha anche scarse controindicazioni ed effetti collaterali. Il suo meccanismo di azione permette di ridurre i sintomi da astinenza da nicotina, il desiderio impellente di fumare e la gratificazione legata al fumo.

Per poter iniziare tale trattamento è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia, che, se lo riterrà utile, potrà prescrivere il farmaco (capsule rigide da 1.5 mg che vanno assunte intere) su ricetta bianca. Il costo di una confezione da 100 capsule è di circa 45 – 50 euro per il mese di trattamento necessario. In alternativa il medico potrà inviare il paziente nei Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT) che offrono interventi medici e psicologici per il trattamento della dipendenza da nicotina a persone che decidono di smettere di fumare.

In questi centri si effettuano attività di monitoraggio sanitario ed interventi che prevedono un supporto farmacologico, un sostegno psicologico alla motivazione e terapie complementari come l’auricoloterapia.

Il servizio è gratuito e non serve la ricetta del medico di famiglia, ma è necessario prendere appuntamento.

Ecco l’elenco delle sedi attive nell’ASLTO4 con i relativi contatti:

1. Caluso, via Roma 22, tel 011 9893880 mail sert.caluso@aslto4.piemonte.it

2. Ivrea, via Aldisio 2, tel 0125 414374 Email dipartimentodipendenze@aslto4.piemonte.it

3. Lanzo Torinese via Bocciarelli 2, tel 0123 301705 Email sert.lanzo@aslto4.piemonte.it

4. Rivarolo Canavese via Piave 13, tel 0124 654526 Email sert.rivarolo@aslto4.piemonte.it

5. Settimo Torinese via Don Paviolo 5 tel 011 8212517 Email ctt.settimo@aslto4.piemonte.it

Accettare di farsi aiutare è il primo passo utile per smettere di fumare. Il fumo di sigaretta non è né un vizio né un’abitudine: si tratta di una vera e propria tossicodipendenza cioè un insieme di comportamenti che si instaurano in un soggetto in seguito all’uso cronico e compulsivo di determinate sostanze come droghe, alcol, farmaci… Certamente non esiste un rimedio magico, ma un valido supporto farmacologico è di grande aiuto in chi ha la volontà di voler smettere di fumare.

