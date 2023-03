Iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Caselle in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna 2023: un seminario pratico di difesa personale, con un’unica lezione, gratuita, offerta a tutte le donne.

Il mini-corso di difesa personale, tenuto da istruttori dell’Associazione BSS, si è tenuto questo sabato 11 marzo, alle 17.30, nella palestra delle scuole medie di strada Salga.

L’assessore ai Servizi Sociali Gerlando Bontà: “Lo scopo di questa iniziativa è stato quello di fornire alle donne informazioni di base utili a gestire eventuali emergenze. Per uscire da una brutta situazione imprevista, non serve una particolare forza fisica, ma occorre sapere come comportarsi in quei pochi secondi che fanno la differenza fra una tragedia e un brutto episodio senza conseguenze. Mantenere la calma e fare quelle poche ma fondamentali mosse che inducono il malintenzionato a desistere”.