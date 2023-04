La nostra Unitre comunica le ate dei nuovi appuntamenti accademici

Mercoledì 26 aprile

Social e giornalismo: come difendersi dalle fake news

Dott.ssa Enrica Balzarini da “Specchio dei tempi” – La stampa

Mercoledì 3 maggio

Le “cartiere” di Caselle dal medioevo alla scomparsa nel secolo scorso

Arch. Giancarlo Colombatto

Mercoledì 10 maggio

Festa dei laboratori con tributo a Vittorio de Scalzi dei “New Trolls”

A cura di Rolando Giacosa

Mercoledì 17 maggio

Lezione conclusiva dell’anno accademico

Prof Gianni Oliva

18 maggio ore 20

CENA DI CHIUSURA

Torneo di Burraco al CEM

Presso il CEM si è svolto un torneo di Burraco tra 7 coppie del Centro Incontro ed altrettante dell’Unitre. Notevole la vittoria del Centro Incontro con le prime tre coppie classificate in un pomeriggio trascorso in amicizia e all’insegna del divertimento per tutti i partecipanti.

Segue la classifica completa.

1a classificata Duò/Zanchi (C.I) punti 41

2i (pari merito) Campanella/Martinelli (C.I) 38

Campaner/Feroldi (C.I)

4i (pari Merito) Ianora/Abate (U3) 36

Macchiorlatti/Mischiatti (C.I)

6a Zagari/Solero (C.I) 33

7a Bovolenta/Caruso F. (U3) 32

8i (pari Merito) Mangolini/Genco (C.I.) 27

Ferlisi/D’introno (U3)

10i (pari Merito) Tosi/Morabito (U3) 25

Barabino/Bernabeo (U3)

12a Varetto/Verlengia (C.I) 24

13a Saracco/Canato (U3) 23

14a Ferroglia/Massa (U3) 15