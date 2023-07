Caselle: nuove interrogazioni e interpellanze dai gruppi di minoranza

Maggioranza ed opposizioni stanno preparando le mosse per affrontare quello che senz’altro sarà l’ultimo momento di confronto prima della pausa di agosto: il Consiglio Comunale di Caselle calendarizzato per il 26 luglio, ore 18,30.

Vediamo quali sono i temi già proposti dai gruppi di minoranza.

Per quanto riguarda Progetto Caselle 2027, le attenzioni di Endrio Milano prima della fatidica data dell’11 luglio in cui scadeva il termine per la presentazione al MUR delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di studentati universitari sono state focalizzate dagli appelli al Sindaco perché vi inserisse il Vecchio Baulino. Il 26 giugno Endrio Milano ha formalizzato al Presidente del Consiglio Comunale la richiesta di un Consiglio Comunale aperto, per poter discutere tale tema, e il 4 luglio ha presentato l’interrogazione dal titolo “Baulino Residenza Universitaria”. In contemporanea si svolgeva sui social un sondaggio online, in collaborazione col sito di Ticronometro, volto a dimostrare una larga prevalenza di cittadini a favore di tale soluzione di utilizzo del Vecchio Baulino.

Datano invece 16 luglio le ultime due interrogazioni, più una interpellanza, dai seguenti titoli:

– La rivista Forbes ha inserito due giovani casellesi nella prestigiosa classifica dei cento Number One Under 30 del 2023: si richiede di manifestare con una cerimonia il plauso della Città ai due giovani concittadini, nonché di prendere spunto per istituire un premio per ragazze e ragazzi di Caselle che dimostrino di saper coltivare i loro talenti.

– Installazione di SETA nell’area del Magazzino Comunale di via Audello: l’interrogazione si riferisce alla presenza di cassoni di rifiuti gestiti da SETA, con emissione di cattivi odori in una zona residenziale, e possibili problematiche di sicurezza.

– Aree ATA, quali intendimenti per l’Amministrazione. La richiesta contenuta nell’interpellanza è di un’audizione dei privati titolari delle aree, e dell’istituzione di un’apposita Commissione consiliare.

Rientra invece nel tema del sociale l’interrogazione sottoscritta dai consiglieri Andrea Fontana e Roberto Turletto per il gruppo Caselle Futura. L’argomento è l’emergenza abitativa, nonostante la presenza nel complesso delle case CIT di Caselle – fanno presente i due consiglieri- di alloggi non abitati. Tante le famiglie casellesi in difficoltà economiche e a rischio sfratto, mentre l’assessorato competente e le assistenti sociali faticano a proporre soluzioni concrete.

Già anticipate nello scorso Consiglio Comunale del 14 giugno dal consigliere Baracco gli argomenti delle interrogazioni proposte dal gruppo Caselle per tutti: le trascrizioni anagrafiche (quale la posizione dell’Amministrazione); l’adesione alla convenzione ANUTEL per il rilascio gratuito di PEC ai cittadini; l’avanzamento dei lavori nel quartiere CIT; il cattivo stato delle bandiere tricolori esposte sugli edifici comunali.