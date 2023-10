Il paradiso delle biciclette di Giovanni Casalegno

Ediciclo nasce nel 1987 a Portogruaro, con la pubblicazione di tre libri dedicati alle salite in bicicletta. Negli anni il catalogo della casa editrice si diversifica con nuovi titoli e nuove collane. Oltre al tema della bicicletta, presente in varie forme – cicloturismo, salite, mountain bike, manuali, ciclismo storico – sempre più spazio viene dato alla mobilità sostenibile, con titoli dedicati ai temi del viaggio, dell’escursionismo, del trekking, del turismo slow e della mobilità dolce. Tra le ultime pubblicazioni della casa editrice veneta, vi segnalo il romanzo “Il paradiso delle biciclette. Di angeli, biciclette e strade celestiali” di Giovanni Casalegno: “Quando muoiono le biciclette vanno in paradiso o all’inferno? Se lo chiede la bici protagonista che, come un Dante con telaio e pedivella, si ritrova a pedalare nell’Empireo imbattendosi in sue simili di tutti i tipi e trascorsi. Errando per le strade celestiali, incontrerà storie struggenti ed eroiche, bici testimoni di sofferenze e conquiste, che hanno avuto in sella donne, uomini e artisti eccezionali, che hanno condiviso fatiche e sogni, desideri e sconfitte. Giovanni Casalegno scrive un libro originale e creativo, una raccolta di venti storie avventurose che vedono protagoniste bici da corsa, da bambino, elettriche, gravel, biciclette partigiane, rubate, ricomposte, artistiche e immaginate…”

