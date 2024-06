AI e Didattica: come ChatGPT 4.0 potrebbe potenziare la Scuola

La notizia della nuova, più efficiente e sorprendente, versione di ChatGPT sta tenendo banco ormai da diverse settimane. Se già la versione 3.5 sembrava fare miracoli, per certi versi con la versione 4.0 iniziamo ad avere un’idea più precisa di cosa ci aspetta nel prossimo futuro. L’evoluzione del precedente modello di linguaggio che promette una maggiore accuratezza e la capacità di accettare input multimediali come immagini e video in tempo reale, oltre al testo. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, GPT-4 è in grado di rispondere alle richieste con una precisione superiore del 40% rispetto al suo predecessore. Anche il tema della sicurezza è stato ulteriormente potenziato: ChatGPT continua a evitare di rispondere a domande che potrebbero mettere l’utente a rischio, come quelle relative alla costruzione di armi.

Gli impieghi dell’AI nella quotidianità professionale sono ormai all’ordine del giorno in ambiti e settori diversi: nel mettere insieme informazioni, nella scrittura di documenti e “brainstorming” per comunicazione e marketing, fino all’elaborazione di fogli di calcolo, per estrarre in poco tempo statistiche e analisi approfondite.

Ma anche in ambito personale, l’intelligenza artificiale si sta ricavando il suo posto. Posto che diventerà sempre più rilevante e pervasivo, con la diffusione degli assistenti digitali personali, basati sui dati di ciascuno e sulle capacità linguistiche sempre più naturali e “umane”.

La scuola, e più in generale il modo di apprendere e insegnare, non sono esclusi da questa rivoluzione tecnologica, e possono migliorare l’apprendimento e rendere la didattica più inclusiva. ChatGPT 4.0 rappresenta un passo significativo in questa direzione, introducendo una serie di funzionalità che superano i limiti delle versioni precedenti e offrono nuove opportunità agli studenti. Una delle novità più rilevanti di ChatGPT 4.0 è la capacità di elaborare input multimodali, cioè non solo testuali ma anche visivi. Questo permette agli studenti di caricare immagini e ricevere analisi dettagliate su di esse, un aspetto particolarmente utile per materie come le scienze naturali, la geografia o l’arte. Ad esempio, uno studente può caricare una foto di una foglia e ricevere informazioni sulle sue caratteristiche biologiche, oppure una mappa geografica per un’analisi dettagliata delle regioni rappresentate. Questo approccio rende l’apprendimento più interattivo e coinvolgente, facilitando la comprensione di concetti complessi attraverso la visualizzazione. Inoltre, ChatGPT 4.0 integra avanzati strumenti di analisi e visualizzazione dei dati. Questa funzionalità è particolarmente preziosa per gli studenti di matematica e scienze, poiché consente di caricare set di dati e ottenere grafici e analisi dettagliate in tempo reale. Gli studenti possono esplorare dati statistici, creare grafici personalizzati e ricevere spiegazioni sui risultati ottenuti. Questa capacità di manipolare e visualizzare i dati aiuta a sviluppare competenze analitiche critiche, essenziali per molte discipline accademiche.

Un altro aspetto fondamentale, forse tra i più rilevanti, è il supporto per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). La possibilità di caricare file e ottenere riassunti o analisi facilita l’accesso ai contenuti didattici in formati più comprensibili. Ad esempio, un testo complesso può essere sintetizzato in una versione più semplice, aiutando gli studenti con dislessia a comprendere meglio il materiale. Inoltre, la modalità vocale permette agli studenti con difficoltà di scrittura di interagire con l’AI attraverso la voce, rendendo l’apprendimento più accessibile e inclusivo. Questa funzionalità migliora anche la comunicazione bidirezionale, offrendo feedback immediati e personalizzati. La capacità di ChatGPT 4.0 di gestire conversazioni più lunghe e articolate grazie a una maggiore “finestra di contesto” (una sorta di memoria virtuale) è un altro vantaggio significativo. Questa funzione consente di mantenere la coerenza e la continuità in discussioni prolungate, il che è cruciale per lo studio approfondito di argomenti complessi. Ad esempio, in una sessione di studio su un periodo storico specifico, l’AI può ricordare i dettagli delle discussioni precedenti, fornendo risposte più accurate e contestualizzate. Questo migliora l’efficienza dell’apprendimento e aiuta gli studenti a mantenere il focus durante lunghe sessioni di studio. Infine, il supporto multilingue di ChatGPT 4.0 amplia le opportunità di apprendimento in contesti scolastici multilingue. Gli studenti possono interagire con l’AI nella loro lingua madre, migliorando la comprensione e l’acquisizione delle competenze linguistiche. Questo è particolarmente utile per gli studenti che stanno imparando una nuova lingua, poiché possono praticare conversazioni, ricevere correzioni e spiegazioni grammaticali in tempo reale. Questa funzionalità rende l’apprendimento delle lingue più dinamico e coinvolgente, promuovendo una maggiore padronanza linguistica attraverso l’interazione continua.

Le nuove funzionalità di ChatGPT 4.0 non solo migliorano l’efficienza e l’efficacia dell’apprendimento, ma rendono anche l’istruzione più accessibile e inclusiva. Sebbene ci siano ancora preoccupazioni sull’uso etico dell’AI, le potenzialità offerte da queste tecnologie rappresentano un’opportunità unica per trasformare il panorama educativo.