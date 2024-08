Da Fidenza per il “Cammino delle Valli”

All’insegna del loro motto: “Be Prepared”, siate pronti, e con la prorompenza tipica dei giovani, sono arrivati domenica 4 agosto scorso a Caselle 13 scout provenienti da Fidenza, dalla provincia di Parma, per percorrere il nostro ” Cammino delle Valli”.

Accompagnati da due AD (adulti scout) -Michele e Silvio -, Samuele, Simone, Leonardo, Viktoria, Maya, Carlotta, Riccardo, Giovanni, Sara, Federica, Marta, appartenenti al Gruppo scout della Parrocchia di “San Giuseppe lavoratore” di Fidenza sono giunti nella nostra città per iniziare il percorso dal “capolinea”.

Coloro che viaggiavano sul treno numero 26435, proveniente da Torino delle ore 12,52, non potevano non partecipare al simpatico vociare di questi ragazzi che poi hanno sistemato le loro tende e tutto l’occorrente al Parco Europa del Prato della Fiera. Ad accoglierli il sindaco di Caselle Beppe Marsaglia accompagnato dalla consigliera comunale Sonia Fava, per offrire loro il benvenuto della Città.

Anche noi eravamo presenti al loro arrivo, consegnando ai ragazzi una copia del nostro giornale, che “leggeremo la sera e nei momenti di riposo”, ci ha detto Silvio.

Questa mattina all’alba i ragazzi si sono messi in marcia per il percorso organizzato e tracciato da Beppe Lianza, “Casellese dell’anno 2023″.

Beppe, assente perché partito sabato 3 agosto con un altro gruppo di camminatori per i suoi ormai collaudati 104 chilometri fra le nostre valli, ha mandato la sorella Palmina a consegnare le credenziali e l’attestato di appartenenza al Cammino e a portare il suo saluto ai giovani boy-scouts.

” Ci incontreremo strada facendo e troveremo sicuramente il modo di trascorrere alcuni momenti insieme, all’ombra di qualche pianta”, ci ha detto telefonicamente Beppe. Agli scout fidentini e al gruppo che li precede con alla testa Beppe Lianza, … buon cammino, godetevi i paesaggi della campagna casellese e, a mano a mano che salite, quelli montani delle nostre Valli di Lanzo.