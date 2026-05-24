

Un aprile di sole ed appuntamenti importanti, quello della Città di Caselle Torinese.

L’intitolazione della casa della legalità che dona una nuova luce all’immobile confiscato alle mafie e conferito alla laboriosa ed importante Protezione civile di Caselle Torinese. Una targa che riporta un nome importante quello di Graziella Campagna, una giovane vittima dell’orrore umano e un nome scelto, non dentro le fredde stanze, ma indicato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Caselle Torinese. Una scelta nata da sensibilizzazione, studio e ricerca. Un percorso che ha permesso di individuare a chi dedicare un bene sottratto alle mafie. Una scelta seguita da un tripudio di lavori didattici presentati il giorno dell’inaugurazione. Una giornata carica di significato sia per l’importanza della causa, sia per la presenza della comunità, di ogni parte della comunità, che ha voluto dare la propria testimonianza di legalità e di presenza viva sul territorio. Autorità, Forze dell’Ordine, esponenti della lotta alla criminalità, associazioni, scolaresche e poi tanta gente, che ha voluto condividere questo importante momento, in cui la città ha dato prova dell’impegno concreto e pratico, nel dire “No” alle mafie ed a qualsiasi forma di sopraffazione. Aria di rimembranza è quella respirata,

come ogni anno, il 25 Aprile, che è stato un momento di incontro all’insegna della memoria e del ricordo del sacrificio partigiano. Una mattinata di appuntamenti negli angoli e nei siti cittadini della Resistenza.

Un appuntamento dettato non da mera calendarizzazione di eventi, ma dal sentimento di orgoglio, di rispetto verso un capitolo della storia dell’Italia libera, che è stato scritto dal sangue dei nostri eroi partigiani.

Un appuntamento con la storia, con le emozioni nei luoghi che sono stati lo scenario di una lotta contro il nemico.

Oggi, più che mai, con i forti venti di guerra che minacciano le democrazie del mondo, si sente il bisogno di ripercorre la storia dei nostri padri, di onorare il loro sangue e ricordare alle nuove generazioni il senso della libertà, quella libertà ricevuta dalle mani dei nostri soldati, mani stremate dalla guerra, provate dal dolore dell’ultimo abbraccio ai propri cari e dall’ultima carezza ai compagni del fronte.

Quanto vissuto in queste giornate di festa e commemorazione, sono il testamento lasciato a noi e che noi lasciamo ai nostri figli.

Queste emozioni del 25 Aprile le abbiamo vissute proprio con loro, con i giovani, con i ragazzi e le ragazze del CCRR appena eletto ed insediato.

Quegli occhi vispi e curiosi per la loro prima uscita da consiglieri e sindaco ci fanno sperare in una società, in cui l’esempio di chi cerca, ogni giorno, di costruire il bene comune, sia monito per ognuno di loro. E se è vero che, l’esempio insegna, allora, la nostra promessa solenne a loro ed a tutta la comunità sarà quella di continuare a migliorarsi, a costruire con impegno nuove prospettive di crescita per la città, nuovi orizzonti e cantieri. Non solo cantieri urbani che rendano migliore e più bella la nostra Caselle, ma anche ” cantieri umani” fatti di gente che vive, lavora e condivide il sogno di una “Caselle nel Cuore” di ognuno di noi.