Asta cespiti comunali: aggiudicati tre su cinque

Si è svolto, nella mattinata di giovedì 28 maggio 2026, negli uffici del Settore Opere Pubbliche in via Torino 99, il pubblico incanto per la messa all’asta di cinque cespiti inseriti nel Piano Comunale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Con Determinazione n° 260 del 2 aprile 2026 era stato pubblicato l’avviso di asta pubblica con l’elenco dei prezzi a base d’asta e i requisiti di partecipazione. I cinque cespiti di cui si prevedeva la dismissione erano (fra parentesi il prezzo a base d’asta):

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1) un terreno in via Colombo per mq 616 (€ 100.488,08)

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2) un terreno in via Mussa – via Dei Cuccioli per mq 798 (€ 9.576,00).

3) l’immobile in via Cravero n. 47, a 2 piani fuori terra oltre piano sottotetto e piano interrato, per mq complessivi 1.200, oltre a due bassi fabbricati ad uso autorimessa nel cortile di pertinenza (303.500,00)

4) terreno in via Sandro Pertini per mq 170 (€ 2.500,00)

5) terreno in via Don Bosco per mq 467 (€ 6.864,90).

L’aggiudicazione era prevista per ciascuna posizione a favore della migliore offerta, con scadenza di presentazione della domanda per le ore 12 di mercoledì 27 maggio 2026.

Giovedì 28 maggio si è svolto l’incanto. I tre cespiti più piccoli, riguardanti i terreni di via Mussa/via dei Cuccioli, via Pertini e via Don Bosco hanno avuto offerte in aumento e sono stati aggiudicati. Deserta la gara invece per il terreno in via Colombo e per l’immobile di via Cravero.

Da rilevare per quest’ultimo che erano già andate deserte le aste esperite a marzo 2025 e a luglio 2025, e che il valore a base d’asta utilizzato di 303.500 euro era stato confermato da perizia del geometra mappanese Secondino Scanavino approvata con delibera di giunta del 18 febbraio 2026.

Il sindaco Marsaglia, per quanto riguarda l’esito dell’asta fa le seguenti considerazioni: “Per il cespite di via Colombo, il problema deriva dal fatto che il terreno in oggetto ha una destinazione residenziale “convenzionata”; ora non essendoci più contributi regionali, nessuno ha ritenuto di proporre offerte. Vedremo pertanto quale soluzione adottare. Per l’edificio di via Cravero, la questione è più complessa. Prima di tutto l’immobile non ha una destinazione residenziale, e questo limita di parecchio l’interesse. Secondo aspetto, per l’ente pubblico le ristrutturazioni di edifici come questo in oggetto hanno dei costi molto superiori rispetto ad un privato; per noi è più conveniente costruire nuovi edifici con nuove tecnologie più efficienti che intervenire con investimenti importanti su immobili costruiti anni fa. Ora, visto che non vi è l’interesse, per l’immobile ex anagrafe e uffici tecnici faremo delle valutazioni diverse, ma fermo restando che non vogliamo spendere soldi tanto per spendere, abbiamo un piano A e un piano B che valuteremo attentamente.”