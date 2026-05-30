NEI DINTORNISAN MAURIZIO CANAVESE - CERETTA

Filarmonica Cerettese, la cultura si fa… strada

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Di Filarmonica Cerettese

Festa e movimento in uno dei quartieri più storici di Torino, nella zona Borgo Dora tra via Fiochetto e Via Gené. Poco distante da Porta Palazzo il quartiere è da sempre abitato dagli ultimi arrivati e da vecchi torinesi con poche risorse. Ma è anche ricco di scuole e di occasioni di incontrarsi e di fare cultura con il prezioso apporto di associazioni e di tanti volontari. Il nostro Sergio Manetta da tempo collabora con la associazione ASAI che il 24 maggio pomeriggio ha organizzato la annuale festa di strada ormai giunta alla quinta edizione. Quest’anno il tema della festa era la cultura e Sergio è riuscito nell’intento di portare in strada una banda, la nostra Cerettese, a fare festa con loro. Protagonisti della manifestazione i giovani e giovanissimi nuovi torinesi pieni di speranze per il futuro, pronti a contribuire con le loro culture di origine. Classico lo spettacolo del dragone cinese che danza sinuoso sostenuto dai suoi piccoli portatori vestiti di bianco. Molto ammirate due giovani danzatrici bengalesi con i loro ricchissimi abiti colorati e le movenze sincronizzate. Concentrati e serissimi i giovani atleti di Tai Chi.
La Filarmonica, chiamata un po’ al di fuori degli schemi consueti, si è sentita libera di offrire non solo le immancabili marce ma anche brani rock e leggeri in cui le percussioni hanno potuto trovare un ruolo da protagonista. “Non sapevo che una banda suonasse così” è il commento che ho colto al volo da una signora meravigliata. Già, quando le bande suonano bene effettivamente sorprendono.

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Filarmonica Cerettese
Filarmonica Cerettese
Classe 1958, ex dirigente di azienda, torinese di nascita, ho una famiglia che unisce Sud e Nord, Italia ed Europa. Mi sono diplomato al liceo classico ed ho conseguito la laurea in Economia a Torino. In azienda mi sono occupato di controllo di gestione, amministrazione, personale. Ho lavorato oltre 15 anni in paesi esteri dirigendo piccole filiali del gruppo al quale ho dedicato tutta la mia carriera. Ho così avuto l’opportunità di avvicinarmi a lingue straniere e scoprire culture antichissime; ho provato a capire la gente di altri paesi vivendoci un po’ insieme ed ho imparato che quello che ci divide sono solo i preconcetti ma anche, troppo spesso, il peso della Storia. Una volta in pensione mi sono dedicato da una parte al volontariato, utilizzando le mie competenze a beneficio del terzo settore, dall’altro ho ripreso la passione per la musica che mi aveva sempre accompagnato, in verità senza grandi risultati. All’età della pensione ho iniziato a studiare e praticare uno strumento a fiato che mi ha permesso di introdurmi nel meraviglioso mondo delle bande musicali piemontesi. Per Cose Nostre scrivo della Filarmonica Cerettese ed in generale di temi relativi all’associazionismo musicale popolare.

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