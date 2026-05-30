Filarmonica Cerettese, la cultura si fa… strada

Festa e movimento in uno dei quartieri più storici di Torino, nella zona Borgo Dora tra via Fiochetto e Via Gené. Poco distante da Porta Palazzo il quartiere è da sempre abitato dagli ultimi arrivati e da vecchi torinesi con poche risorse. Ma è anche ricco di scuole e di occasioni di incontrarsi e di fare cultura con il prezioso apporto di associazioni e di tanti volontari. Il nostro Sergio Manetta da tempo collabora con la associazione ASAI che il 24 maggio pomeriggio ha organizzato la annuale festa di strada ormai giunta alla quinta edizione. Quest’anno il tema della festa era la cultura e Sergio è riuscito nell’intento di portare in strada una banda, la nostra Cerettese, a fare festa con loro. Protagonisti della manifestazione i giovani e giovanissimi nuovi torinesi pieni di speranze per il futuro, pronti a contribuire con le loro culture di origine. Classico lo spettacolo del dragone cinese che danza sinuoso sostenuto dai suoi piccoli portatori vestiti di bianco. Molto ammirate due giovani danzatrici bengalesi con i loro ricchissimi abiti colorati e le movenze sincronizzate. Concentrati e serissimi i giovani atleti di Tai Chi.

La Filarmonica, chiamata un po’ al di fuori degli schemi consueti, si è sentita libera di offrire non solo le immancabili marce ma anche brani rock e leggeri in cui le percussioni hanno potuto trovare un ruolo da protagonista. “Non sapevo che una banda suonasse così” è il commento che ho colto al volo da una signora meravigliata. Già, quando le bande suonano bene effettivamente sorprendono.