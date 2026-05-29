“Fili sottili” ha fatto il bis

Nei comuni di Ciriè e Lanzo Torinese si è svolta la 2° edizione di “Fili Sottili – Festival di Arte, Salute e Inclusione”. Un appuntamento assolutamente innovativo a cura dell’Associazione Culturale “I Lunatici” e giunto alla seconda edizione. Fili sottili è nato per condividere esperienze artistiche e di teatro sociale, ma soprattutto è un’occasione per riflettere insieme sui temi della salute mentale e della disabilità e su quali attività e azioni possano rendere la nostra società più inclusiva; temi a cui Lunathica, che ha coordinato i diversi appuntamenti che hanno composto questo ricco cartellone di eventi, ha sempre prestato una particolare attenzione all’interno della sua programmazione. Il ricchissimo menù del festival, a ingresso libero, ha proposto spettacoli, convegni e dibattiti, workshop teatrali e laboratori creativi.

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Ma da cosa ha origine il nome del festival? Lo chiediamo a Cristiano Falcomer, direttore artistico e organizzatore dell’evento.

“I fili del titolo sono quelli che costituiscono una rete, mettendo in comunicazione realtà operanti nella stessa regione, ma su territori differenti. Ma sono anche elementi appartenenti al mondo del teatro e del circo contemporaneo. I funamboli camminano in equilibrio su lunghi fili tesi al di sopra di una piazza, da un campanile ad una casa magari. Nel teatro di figura sono ciò che consente a una marionetta di muoversi. I fili uniscono, legano, mettono in comunicazione, collegano, accorciano le distanze. I linguaggi delle tecniche teatrali e circensi come fili sottili consentono di esplorare le proprie abilità inespresse e superare quelle barriere (fisiche, mentali, invisibili) che sembrano insuperabili, gli ostacoli apparentemente insormontabili”.

Quali sono le finalità di Fili Sottili?

“Uno dei principali obiettivi del Festival è quello di dare visibilità alle tematiche della salute mentale e della disabilità, portarne alla luce la complessità e le urgenze, accendere un faro sui problemi e portare alla luce la vivacità del contesto professionale che quotidianamente opera per risolverli. Riteniamo di essere sulla buona strada e i numerosi messaggi ricevuti ci danno conferma del conseguimento degli scopi prefissati”.

Quali sono state le novità di questa seconda edizione?

“La seconda edizione di una manifestazione costituisce sempre una sfida. Sulla scia dell’entusiasmo della prima edizione abbiamo raddoppiato la durata della programmazione, aumentato il numero delle collaborazioni e il coinvolgimento di enti del territorio e non. Se lo scorso anno la manifestazione si rivolgeva prevalentemente a operatori del settore, quest’anno abbiamo sviluppato l’offerta anche nei confronti del pubblico attraverso la programmazione di spettacoli di teatro sociale e arricchendo la componente teatrale. Si è trattato dunque di un’edizione più fruibile anche per chi segue la programmazione estiva di Lunathica. Inoltre, per raggiungere maggiormente i giovani abbiamo sviluppato importanti sinergie con gli Istituti Scolastici del territorio.

Un bilancio di Fili Sottili 2026…

“Siamo molto soddisfatti dal clima che abbiamo respirato in questi sei giorni. Abbiamo percepito l’entusiasmo di tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato: i giovani prima di tutto, destinatari di numerosi laboratori, ma anche protagonisti e parte attiva e operativa del Festival, grazie al programma Formazione Scuola-Lavoro, che hanno gestito diversi aspetti della manifestazione. Gli operatori, gli educatori e gli insegnanti hanno manifestato la stessa partecipazione e il medesimo entusiasmo. Ma anche il pubblico che ha risposto numeroso agli eventi serali, al punto da dover in diverse occasioni aggiungere sedie rispetto a quelle previste, ci ha sorpreso e gratificato. Applausi calorosi e standing ovation al termine degli spettacoli di teatro sociale ci fan comprendere come la formula di questa edizione di Fili Sottili sia virtuosa e riservi ancora un ampio potenziale di crescita.