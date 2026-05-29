Il saluto della sezione G della scuola dell’Infanzia – L’arcobaleno dei diritti e dei doveri

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Presso Sala Fratelli Cervi, presenti il sindaco Giuseppe Marsaglia, la dirigente scolastica Pina Muscato e le famiglie degli “attori”, la sezione G della Scuola dell’Infanzia ha portato sul palco i diritti e i doveri dei bambini. Le insegnanti hanno raccontato agli spettatori che i bimbi hanno associato ad ogni colore dell’arcobaleno un diritto, sottolineando che lo spettacolo finale non è solo una rappresentazione, ma il racconto di un percorso di crescita in cui ogni bambino ha potuto esprimersi, sentirsi importante e parte di un gruppo, invitando i genitori e tutti i presenti a guardare lo spettacolo con gli occhi dei bimbi, con lo stesso stupore e la stessa curiosità. Il teatro nella scuola dell’infanzia è una delle risorse più preziose che si abbiano a disposizione nell’educazione dei bambini e costituisce uno strumento utile per educare in maniera divertente. Attraverso il teatro i bambini possono scoprire un intero mondo di espressività e creatività. Non a caso “recitare” in molte lingue del mondo si traduce con “play” cioè giocare. Alla Scuola dell’Infanzia il teatro è un gioco guidato e strutturato dalle maestre e le esigenze dei bambini sono sempre al centro. Sul palco di Sala Cervi le insegnanti sono riuscite a far divertire e anche emozionare, creando uno spazio magico in cui i bimbi potessero esprimersi sperimentando gli strumenti di corpo e voce. Sotto gli occhi sempre vigili delle insegnanti, i bimbi, vestiti con le magliette del colore dell’arcobaleno hanno intonato e ballato “La canzone dei diritti e doveri ” in cui si ribadivano, cantando, i diritti al gioco, all’ascolto alla salute e alla famiglia. Proprio il diritto alla famiglia ha avuto largo spazio: sono state chiamate sul palco le famiglie di tutti i bambini che sono state immortalate dai fotografi. Lo spettacolo si è concluso col saluto dei bimbi “grandi”, quelli in partenza verso la Scuola Primaria. Sul palco sono state disposte in fila alcune valigie piene di “emozioni, ricordi, canzoni”, che non dimenticheranno. Ogni bimbo e ogni bimba sono stati, poi, “premiati” con un diplomino. Tra i bimbi non ci sono stati vincitori o vinti, c’è stata solo una grande libertà di espressione, e un grande lavoro delle insegnanti. Copeau scrisse:” Si può fare teatro ovunque, purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi la condizione fondamentale per il teatro; deve esserci, cioè, qualcuno che ha individuato qualcosa da dire, e deve esserci qualcuno che ha bisogno di starlo a sentire. Quello che si cerca, dunque, è la relazione. Ogni relazione è pedagogia.”