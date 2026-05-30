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Giovanni Antonio Bazzi, nato a Vercelli intorno al 1477, figura affascinante e un po’ enigmatica, rivalutato oggi come uno dei grandi e originali pittori del primo Cinquecento italiano, è universalmente conosciuto come il “Sodoma”: soprannome attribuitogli da Giorgio Vasari, che forse rifletteva voci o pettegolezzi sul suo stile di vita. Per contro, malgrado che il suo temperamento estroso, bizzarro, spregiudicato ed anticonformista, godette della stima e dell’amicizia di ragguardevoli personaggi del suo tempo e venne insignito da Leone X del prestigioso titolo di “Cavaliere di Cristo”.

Il primo documento noto sul Bazzi, datato 28 novembre 1490, è relativo all’inizio del suo apprendistato nella bottega di Giovanni Martino Spanzotti, il più importante artista rinascimentale attivo in Piemonte in quegli anni; la sua formazione ed il suo percorso culturale avvengono tra Vercelli, Casale, Milano, Mantova e Roma. La Fondazione Accorsi- Ometto (via Po 55, Torino) celebra l’artista con la rassegna “Giovanni Bazzi detto il Sodoma. Alla conquista del Rinascimento”, a quasi ottant’anni dall’ultima retrospettiva che si tenne nel 1950 a Vercelli e Siena.

La mostra, visitabile sino al prossimo 6 settembre, è curata da Serena D’Italia, Luca Mana e Vittorio Natale; sono presenti una cinquantina di opere, alcune inedite o mai esposte prima, provenienti da prestigiose collezioni private e importanti istituzioni pubbliche.

Il percorso espositivo si articola in sette sezioni, intese come le diverse tappe del viaggio intrapreso dal pittore nel corso della sua attività giovanile. L’esposizione si apre -quasi a ritroso- con un intenso Ecce Homo (1510 circa), di un Sodoma ormai maturo che ben esprime la personale reinterpretazione e la sensibilità pittorica raggiunta durante il suo percorso formativo.

Negli anni in cui Spanzotti fa da maestro al giovane Sodoma, il suo lavoro si svolge tra i vivaci centri di Vercelli e di Casale Monferrato, che rispettivamente appartengono al ducato di Savoia e al marchesato paleologo.

Tra gli artisti in rapporto con Spanzotti a Vercelli troviamo i lombardi Alvise de Donati, Eleazaro Oldoni, Aimo e Balzarino Volpi che contribuiscono a guidare la cultura figurativa locale nel passaggio dalle preziosità dello stile tardogotico verso le grandi novità rinascimentali. E’ esposta l’opera Sacra famiglia con san Giovanni Battista e un angelo (1495-96) attribuita solo recentemente al Sodoma in cui mostra, oltre alle ovvie influenze spanzottiane, di conoscere bene anche le novità leonardesche (soprattutto nello sfumato e nei volti dolci, ambigui) in uso a Milano. L’influsso culturale lombardo è ben evidente anche nel Compianto sul Cristo Morto (1503 circa) ispirato dalla celeberrima tela di Mantegna. Sodoma pare abbia abbandonato anzi tempo l’apprendistato, che doveva durare sette anni, poiché già nel 1497 è documentato a Roma; qui viene a contatto con i fasti delle antichità romane e con i grandi affreschi realizzati in Città da Perugino e Pinturicchio. Successivamente, nel 1503, si trasferisce a Siena per realizzare un ciclo di affreschi nel refettorio del monastero di Sant’Anna in Caprena: qui associa allo sfumato di matrice lombarda e alle fisionomie leonardesche l’eco di Pinturicchio e di Perugino nei dolci paesaggi negli sfondi. La stessa capacità di assimilare e reinterpretare si trova poco dopo negli affreschi del chiostro di Monte Oliveto Maggiore (1505-1508) dove riesce a creare una fusione mirabile tra cultura lombarda, umbra, classicismo fiorentino e novità romane.

La fama di Sodoma è ormai all’apice, tanto che nel 1508 viene chiamato a Roma per la decorazione delle Stanze Vaticane, in particolare con l’attuale Stanza della Segnatura, a fianco con uno dei più celebri pittori dell’epoca, Raffaello Sanzio. Sempre a Roma, su incarico del banchiere senese Agostino Chigi, realizza uno dei suoi capolavori, l’affresco delle Nozze di Alessandro e Ròssane (1515-16) nella villa della Farnesina.

Rientrato stabilmente a Siena, muore nel febbraio 1549. Sodoma è un pittore particolarmente intrigante perché lombardo per formazione, leonardesco per sensibilità, senese per stile e romano per ambizione.