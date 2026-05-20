ASSOCIAZIONIUNITRE

La festa dei laboratori dell’Unitre: cultura, creatività e comunità

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Di Nadia Gaiottino

Il Presso la Sala Cervi si è svolta la festa di fine anno accademico dell’Unitre. Ad aprire questo momento conclusivo è stato il presidente Enzo Carlone, che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, rappresentata dalla vicesindaca Giuliana Aghemo, docenti e discenti per la partecipazione e l’impegno profusi nel corso dell’anno. Il presidente ha sottolineato come questo appena trascorso sia stato “l’anno dei record” per l’Unitre di Caselle, con ben 13 laboratori attivati e 33 conferenze realizzate, segno di una realtà sempre più partecipata e vitale. Nella Sala Cervi si sono alternati i laboratori che hanno animato L’Università della Terza Età, restituendo il senso di una comunità viva e desiderosa di dare il proprio contributo. Giardinaggio, pillole di scienza e di storia, informatica, lavori manuali, spagnolo, inglese, pittura, burraco, scrittura creativa, balli di gruppo, chitarra, teatro: attività differenti che raccontano la ricchezza di un’esperienza capace di coinvolgere persone con interessi e sensibilità diverse. Il laboratorio di pittura ha esposto lavori segnati da stili diversi, il laboratorio di chitarra ha portato sul palco musica ed entusiasmo, mostrando il valore dell’ascolto reciproco e del fare insieme. Coinvolgente anche il laboratorio di teatro, dove voce, gesto e memoria si sono intrecciati in una rappresentazione ironica e brillante. Accanto alle attività artistiche, interesse hanno suscitato anche le “pillole” di storia e di scienze: brevi interventi divulgativi pensati per stimolare la curiosità e l’approfondimento. Anche gli altri laboratori hanno mostrato il volto dell’Unitre. I corsi di lingue inglese e spagnolo, come occasione di apertura e conoscenza, l’informatica come strumento utile per restare al passo con il presente, il giardinaggio e i lavori manuali come spazi di creatività e manualità condivisa, la scrittura creativa che ha permesso di provare a scrivere di sé anche a chi non ne è avvezzo, il burraco e i balli di gruppo come momenti di giovialità e partecipazione con vere e proprie gare finali, con tanto di vincitori e coppe assegnate. Il significato dell’Unitre va però cercato oltre le singole attività. Per molte persone rappresenta un presidio umano e culturale fondamentale: un luogo in cui continuare a sentirsi parte attiva della comunità, mantenere vive le relazioni sociali, coltivare passioni e contrastare la solitudine. Attraverso i laboratori si costruiscono relazioni, si favorisce il dialogo e si restituisce valore al tempo vissuto insieme. Un ringraziamento particolare va al presidente Enzo Carlone, figura di riferimento dell’Unitre di Caselle, apprezzato per la disponibilità e l’attenzione verso le persone e la capacitò di creare un clima accogliente e sereno. La sua presenza costante e il suo impegno hanno contribuito a rendere l’Unitre non soltanto un luogo di formazione, ma uno spazio umano di relazione e condivisione.

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