RUBRICHENIVOLE

La nòstra bela lenga piemontèisa -Parloma d’averb…

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Di Michele Ponte

Dopo le “Espressioni idiomatiche” vediamo un po’ di avverbi.
In piemontese, come in italiano, gli avverbi si dividono in: avverbi di modo (manera), di quantità (quantità), di tempo (temp), di luogo (leu), di opinione (opinion).
Si usano anche le locuzioni avverbiali che sono gruppi di due o più parole che svolgono la funzione di avverbio.
Ecco un elenco di avverbi suddivisi in tre gruppi:
1.     pì conossù – più noti
2.     dësmentià – dimenticati
3.     locussion averbial – locuzioni avverbiali

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AVERB ËD MANERA
1.     adasi: adagio; ansì,così, parèj, për parèj, sì: così; apòsta: apposta; bin: bene; fòrt: forte, ad alta voce; mal: male; mej: meglio; pes: peggio; pian: piano, sottovoce; volonté, volontera: volentieri.
2.     ambòss: prono, bocconi; arvers: supino, rovescio; belavans: purtroppo; bele: proprio; bele bin: benissimo; dosman: dolcemente; franch: proprio; maitass (avèj…): non veder l’ora di…; maleureusman: sfortunatamente; vreman: veramente.
3.     a gatagnao: carponi; a l’anvèrs: al contrario; a meuj: a mollo; a pansa mòla: prono, bocconi; a randa: vicino; al toch: a tastoni; an cirimirli: elegantemente; an ginojon: ginocchioni; da ràir: raramente; dë scondion: di nascosto; ëd pianta: completamente; miton mitena: così e così; për asar: per fortuna; sopin sopeta: dicesi di cose che vanno mediocremente.
N.B.:  Anche in piemontese vi sono avverbi di modo che derivano dal femminile dell’aggettivo qualificativo con l’aggiunta di ment.
Es.: tranquila-ment: tranquillamente.

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AVERB ËD QUANTITÀ
1.     (a) basta, bastansa: abbastanza; gnente: niente; mach: soltanto; meno: meno; motoben, motobin: molto; nèn: niente; pì: più; pitòst: piuttosto; pòch: poco; scars: scarsamente; tant: tanto; tròp: troppo; vàire: molto.
2.     assé: assai; pro: a sufficienza; tansipòch: un pochino.
3.     a malòch: in abbondanza; … e passa: e molto più; nen tròp: non troppo; nen vàire: non molto; pì o meno: più o meno.

AVERB ËD TEMP
1.     adess, dla minuta: adesso; ancheuj: oggi; apress, dòp: dopo; doman: domani; jer: ieri; l’autërdì: l’altro ieri; mai: mai; mentre: mentre; peui: poi; peui dòp: dopo; prest: presto; prima: prima; sempe, sèmper: sempre; sovens: sovente; stamatin: stamane; stassèira: stasera; sovens, soens: sovente; sùbit, ëd longh, dlongh: subito; tard: tardi; torna: di nuovo.
2.     adsadess: tra poco; antramentre: mentre; aor, aora, aoror, ora, piror: ora; bonora: al mattino presto; comensa: dapprima; dun-a: subito, orsù; ëd bòt an blan: subito; giumaj: finalmente; marlàit: un po’ di tempo; tòst: tosto; viravoltà: molto spesso; zichin zichèt: subito.
3.     a la drita: subito; an d’un subit: in un attimo; ant un bat d’euj: in un batter d’occhio; d’amblé: di colpo; d’antlora: di una volta; dla minuta: adesso; dòp doman, passa doman: dopo domani; minca pòch: spesso; minca tant: ogni tanto; na vòlta: un tempo; sl’indoman: l’indomani.
N.B. varianti astigiane: sèria: ieri; sèria matin: ieri mattina, sèria da lincheu: ieri pomeriggio; sèria sèria: ieri sera.
AVERB ËD LEUGH
1.     ambelelà: là; ambelelì: lì; ambelessì: qui; andova: dove; ansima: sopra; anans: apress, danans, dnans, davanti; anté: dove; daré: dietro;   daspërtut: dappertutto; davzin: vicino; dòp: dopo; drinta: dentro; dzora: sopra; fòra: fuori; leugn, lògn, lontan: lontano; sota: sotto.
2.     aranda: accanto, vicino; dond: da dove; sotzora: sottosopra.
3.     an là: di là; an sà: di qua; an su, an giù: in su, in giù; ant j’anviron: nei paraggi; d’atant: lontano; dacant: accanto; là-ansilà: lì; lì-ansilì: lì; sì-ansissì: qui.

AVERB D’OPINION
1.     bin: sì, bene; dabon: davvero; fòrse: forse; giusta: giustappunto; miraco: forse; pròpi: proprio; sicura: certamente.
2.     é: si; bòh: certo; conforma: secondo che…; franch: proprio; maraman: forse; salacad: per caso;
3.     nen dël tut: niente affatto; pa pì: non più; pa privo: senza dubbio; pì gnanca: nemmeno; pì nen: non più; sens’àutr: senz’altro.

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Michele Ponte
Michele Ponte
Nato a Torino. Lingua madre: Italiano; lingua padre: Piemontese. Mi interesso di letteratura e canzoni popolari del Piemonte. Ho realizzato alcuni Scartari (quaderni) intitolati: Spassgiade tra poesìe, canson e conte piemontèise (Passeggiate tra poesie, canzoni e racconti piemontesi) che sono stati presentati in varie occasioni con esecuzione dal vivo delle canzoni.

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