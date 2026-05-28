La terza guerra mondiale

In una mattina dei primi giorni di marzo del 2026, venne avvistato un bombardiere Stealth B2 nei cieli di Cafasse. Naturalmente, dato che ormai nessuno si fa gli affari suoi, e visto che con quegli stupidi telefoni siamo diventati tutti importanti reporter della domenica, venne fotografato. Fu subito un caos.

Gli altrettanti stupidi social si riempirono dei pareri di esperti di tutti i tipi nati dal nulla: dai pacifisti ai complottisti, dagli esperti di strategia bellica ai pensionati studiosi di fisica quantistica.

La foto fece il giro del mondo in tre secondi. Uno dei primi che la vide fu il presidente dell’Iran: indignato e sotto pressione per la guerra che stava decimando il suo popolo, telefonò subito al nostro presidente.

“Voi state appoggiando la guerra degli Americani, ho appena visto la foto del bombardiere su Cafasse. Adesso basta: l’Occidente sarà punito ferocemente, insieme al buffone americano tinto di giallo. Darò subito disposizioni per inviare i nostri missili con testate atomiche ripieni di kebab”.

Il nostro buon presidente chiese subito informazioni ai controllori di volo dell’aeroporto di Caselle, i quali non ne sapevano niente. Non c’era nessun Stealth o altro aereo militare, nessuna esercitazione.

La CIA intercettò la telefonata e riferì subito a Trump, che quel giorno era già furioso perché il suo parrucchiere aveva finito il minio, la tinta preferita del presidente, e dovette ripiegare sulla candeggina.

Chiamò subito il presidente iraniano: “Non ti permettere. Se noi abbiamo delle basi aeree in Italia, e se ci sono esercitazioni in corso non è affare vostro: state al vostro posto. Comunque, non ti preoccupare: la vostra arroganza ha superato il limite, tra qualche ora sarete spazzati via tutti dai nostri missili”.

Allora il presidente iraniano chiamò subito Putin, che non vedeva l’ora di attaccare briga con gli Americani. Che a sua volta chiamò Trump: “Caro compagno, è arrivato il momento di smettere di fare il padrone del mondo. I problemi dell’Iran non ti riguardano: non vi è bastato il Vietnam? Tu ed i tuoi amici “mangiaspaghetti” avete esagerato: tra quaranta minuti esatti vi manderò i nostri missili, e dato che ci sono ne spedirò qualcuno in tutta Europa, così risolvo il problema dell’Occidente una volta per tutte”.

La Baguette, il servizio segreto francese, intercettò la telefonata e riferì subito al presidente, il quale chiamò Putin: “Caro psicopatico, la mia Francia non intende perdere nemmeno un Camembert, abbiamo già perso i bidet. A breve la tua arroganza sarà finita: la nostra flotta navale sta per lanciare sulla Russia i nostri letali missili alla Vinaigrette, oltre alle temibili bombe chimiche colme di Beaujolais novello.

Anche la pacifica e civile Spagna si arrabbiò molto, e per non perdere quelle sane e intelligenti manifestazioni chiamate Corride, caricò i missili di Paella avariata e li lanciò su Mosca.

Il presidente cinese, che si trovava in ospedale per un’intossicazione da pollo alle mandorle, aveva già visto le foto dello Stealth sul cellulare della nipote. Indignato e stufo per le accuse al suo amico russo, senza chiamare nessuno spedì l’intero arsenale atomico sull’America e sull’Europa.

Anche la Groenlandia decise di agire contro la Russia: non aveva gradito il fatto che Putin la voleva usare come un supermercato di terre rare e di petrolio. Non possedendo grandi armamenti, inviò tutti gli aerei possibili per bombardarla con barili pieni di aringhe in decomposizione.

Il Canada, che era sempre stato indipendente dall’America, prese le distanze da Trump rafforzando la guardia su tutto il confine, impiegando rangers, alci, renne ed orsi; poi inviò dei droni pieni di sciroppo d’acero su Washington, rendendo strade, mezzi bellici ed armi viscidi ed inutilizzabili.

Il presidente della Corea del Nord aveva da tempo un grande astio contro l’Italia, perché nel 2012 tentò in tutti i modi di acquistare una preziosa figurina dei Pokemon da un collezionista di Borgiallo, ma non ci riuscì. Comunque, Putin gli era simpatico, e anche lui aveva visto la foto dello Stealth di Cafasse.

Dato che per giocare bombardava già alcune zone dell’Oceano Pacifico con dei missili nucleari, non fece altro che impostare un’altra direzione e dirigerli sull’Italia.

L’imperatore del Giappone non aveva mai digerito la storia di Hiroshima e colse la palla al balzo: dopo aver visto la famosa foto in un Sushi bar, inviò sull’America tutti i droni con testate nucleari.

Anche la Germania, memore della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, riformò il Terzo Reich con i gerarchi nazisti pensionati richiamandoli dai loro nascondigli in Argentina. Anche se la media era sui centocinquant’anni, erano tutti motivati a morire per la patria. Vennero paracadutati tutti su Mosca, ma arrivarono a terra stecchiti a causa della pressione e temperatura durante il lancio.

L’Italia finalmente si organizzò: viste le minacce, radunò un esercito di maranza, baby gang, cacciatori e antagonisti dei centri sociali. Ma per la guerra occorreva coraggio, e al momento di essere imbarcati sulle navi ad Albissola, fuggirono tutti in preda al panico; alcuni si rifugiarono per sempre in convento.

Anche l’Australia decise di abbandonare la neutralità e si schierò con l’America; ma non avendo molti armamenti sofisticati, formò un esercito di canguri kamikaze dotati di esplosivo C4 che diventarono formidabili soldati, perché era impossibile abbatterli in quanto saltavano in continuazione.

A nemmeno cinque ore dall’avvistamento dello Stealth, il cielo era diventato uno spettacolo di luci e scie luminose. In confronto, la notte di Capodanno era niente: migliaia di missili atomici e droni stavano per cadere da tutte le parti, dimostrazione che la stupidità umana non aveva mai fine. Anzi, stava finendo.

A due minuti dalla fine del mondo, una mamma di Cafasse richiamava il suo bambino: “Marco vieni, il pranzo è pronto. Basta giocare. Poi te l’ho detto mille volte di buttare quel brutto aquilone nero, sembra un bombardiere americano”.

Bear