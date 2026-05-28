L’Azalea della Ricerca Come ogni anno, dal 1984

La seconda domenica del mese di maggio, quella in cui si festeggia la Festa della Mamma che cade il 8 maggio, come ogni anno dal 1984 in 4.000 piazze un pacifico esercito di migliaia di volontari, occupa questi spazi colorandoli di piante: le Azalee della Ricerca. 576.000 piante sono state portate a casa in cambio di un contributo che verrà interamente versato a Fondazione A.I.R.C. Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta. In questa edizione il ricavato è stato di 10.500.000 euro. Per il Piemonte e la Valle d’Aosta 47.000 piante con un ricavato di circa 850.000 euro.

Dal 1984 l’Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro è un ente privato senza fini di lucro, nato nel 1965 grazie all’iniziativa di alcuni ricercatori dell’Istituto dei tumori di Milano, fra cui il prof. Umberto Veronesi, il prof. Giuseppe della Porta e al sostegno di alcuni imprenditori milanesi, tra i quali Aldo Borletti, Luciano Lanfranconi, Camilla Ciceri Falckche ne diventa presidente; inizialmente l’associazione assume il nome Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

Nel 1966 vi entrano altri rappresentanti di importanti aziende italiane, come Silvio Tronchetti Provera , Laura Camerana Nasi, Anna Bonomi Bolchini e Italo Monzino.

Entra nel Consiglio anche Guido Venosta in qualità di vicepresidente e poi, dal 1976, di presidente. Con quelle cariche Guido Venosta la sviluppa e la gestisce fino al 1996, anno in cui ne diventa presidente onorario. Dal 2014 presidente dell’AIRC è Pier Giuseppe Torrani.e dal 2021 è presidente Andrea Sironi. Inoltre, nel 2019 diviene una Fondazione.

Dall’anno della sua nascita AIRC si impegna a:

raccogliere fondi e finanziare progetti di ricerca oncologici svolti presso laboratori universitari, ospedali e istituti scientifici;

assegnare borse di studio a giovani ricercatori in modo da migliorare le loro conoscenze e abilità;

coinvolgere ed informare il pubblico sui progressi compiuti dalla ricerca oncologica.

Ogni anno AIRC, a seguito di un lavoro di valutazione che effettuato dal comitato tecnico-scientifico (composto da scienziati oncologi provenienti da tutta Italia, affiancati da più di 600 ricercatori stranieri), provvede a distribuire i fondi raccolti tra i progetti di ricerca che vengono ritenuti validi.

Tra 2016 e 2023, 973 milioni di euro dei 2.47 miliardi di euro investiti nella ricerca sul cancro in Italia provenivano dall’Airc.

Per tornare alla nostra piazza, domenica 10 maggio un tempo quanto mai inclemente ci ha accolti al nostro arrivo, senza prospettiva di miglioramento. Ci siamo posizionati sotto i portici di Palazzo Mosca, consapevoli che non sarebbe stato facile terminare nella mattinata. È andata meno peggio del previsto a dimostrazione che chi vuole veramente può, sempre. La raccolta è proseguita in una giornata stupenda, sotto ogni punto di vista, sabato 16, stavolta sulla piazza, dove la missione si è completata.

Siamo un gruppo ormai consolidato, ognuno con un ruolo, perfettamente intercambiabile, ma con una età media che purtroppo avanza, questo ci preoccupa, come sicuramente preoccuperà tutti coloro che adoperandosi nelle attività di volontariato si trovano con la stessa situazione: meno persone, meno motivazioni, meno possibilità di offrire il servizio come si vorrebbe. Lo stesso si può dire per la tradizionale utenza che anche quest’anno si è manifestata: purtroppo ogni anno c’è qualcuno di meno, qualcuno malato, qualcuno che ha smesso di crederci. Come non capirlo!

Non è importante solo dare un contributo, di per sé è riduttivo, è importante partecipare, con la presenza e la sensibilità di vivere un momento di condivisione, di storie da raccontare e da ascoltare, di contribuire per quanto si può e se si può, semplicemente perché ogni piccolo granello unito agli altri trasforma l’infinitamente piccolo nell’immensità.

Grazie all’Amministrazione Comunale che operando con tempestività ha permesso la realizzazione della seconda giornata e grazie a tutti voi che nonostante tutto ci siete da molti anni.

Appuntamento l’ultimo sabato di gennaio con “Le Arance della Salute”