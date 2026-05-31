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Operativa la zona disco di 30 minuti

Per i posteggi contigui alla ex Collodi

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Di Paolo Ribaldone

Da martedì 26 maggio 2026 è operativa l’ordinanza n°72 firmata dal Dirigente dell’Area Tecnica Comunale che istituisce, per i posteggi in piazza Boschiassi/via Guibert attigui all’ex edificio scolastico della Collodi, la zona disco, al posto del posteggio a pagamento, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,30. Con la stessa ordinanza viene soppressa, invece, la zona disco in piazza Garambois, di fronte al civico 1 dove c’era l’Ufficio Verbali per le multe stradali; ora la sosta a pagamento interessa l’intera piazza.

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Tornando a piazza Boschiassi, il provvedimento ora preso dall’Amministrazione Comunale, nell’intento di favorire l’utilizzo degli ambulatori degli otto medici di base ospitati nella ex Collodi, era già stato preannunciato nel mese precedente, suscitando molte polemiche sui social riprese anche dalle forze politiche di minoranza. Principale elemento di critica, la durata di 30 minuti della sosta con il disco, ritenuta troppo breve rispetto ai tempi medi di attesa per i pazienti degli ambulatori.

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Dopo una vita dedicata ad Ampere e Kilovolt, ora dà una mano a Cose Nostre

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