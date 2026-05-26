“L’ultima fatica del 2026, dopo l’impegno al Salone del libro di Torino, è questa presentazione del libro “La nonna si sbagliava?”, e qui ringrazio l’Amministrazione Comunale ed il Comitato per i Servizi di Mappano che hanno permesso tale ulteriore momento culturale, proprio nella città che mi ospita quale residente”. Con queste parole il dottor Dinatale, ha iniziato il suo dialogo con Davide Aimonetto, che moderava la serata. Sala “Leo Garofalo” del comune di Mappano gremita di cittadini, presenti anche il sindaco e il responsabile del comitato dei servizi di Mappano.
Una bella carrellata dei capitoli trattati dall’autore, interpellato di volta in volta dal moderatore, con i vari riscontri scientifici che hanno anche generato curiosità e domande finali. Ai saluti del moderatore Aimonetto, una bellissima anticipazione in esclusiva: “Sto lavorando all’edizione di un terzo libro, dopo “Medico Nostro” e “La nonna si sbagliava?”, che vorrei terminare entro questo anno, per poi diffonderlo con il 2027, anno che dovrebbe anche vedere la traduzione in lingua albanese dell’attuale testo. Ho ricevuto offerte divulgative in questa lingua, in quanto pare che molti dei consigli trattati nel libro siano affini al pensiero delle nonne albanesi. Allo stato attuale non posso aggiungere altro in quanto questa offerta è in puro stato embrionale”, ha concluso il dottor Dinatale, mentre il moderatore Davide Aimonetto, affettuosamente si candidava ad essere presente nel “Paese delle aquile”, raccogliendo la simpatia e gli applausi del pubblico.
Presentato a Mappano il libro del dottor Dinatale: La nonna si sbagliava?
“L’ultima fatica del 2026, dopo l’impegno al Salone del libro di Torino, è questa presentazione del libro “La nonna si sbagliava?”, e qui ringrazio l’Amministrazione Comunale ed il Comitato per i Servizi di Mappano che hanno permesso tale ulteriore momento culturale, proprio nella città che mi ospita quale residente”. Con queste parole il dottor Dinatale, ha iniziato il suo dialogo con Davide Aimonetto, che moderava la serata. Sala “Leo Garofalo” del comune di Mappano gremita di cittadini, presenti anche il sindaco e il responsabile del comitato dei servizi di Mappano.