NEI DINTORNIMAPPANO

Presentato a Mappano il libro del dottor Dinatale: La nonna si sbagliava?

103
0
Di Mauro Giordano

“L’ultima fatica del 2026, dopo l’impegno al Salone del libro di Torino, è questa presentazione del libro “La nonna si sbagliava?”, e qui ringrazio l’Amministrazione Comunale ed il Comitato per i Servizi di Mappano che hanno permesso tale ulteriore momento culturale, proprio nella città che mi ospita quale residente”. Con queste parole il dottor Dinatale, ha iniziato il suo dialogo con Davide Aimonetto, che moderava la serata. Sala “Leo Garofalo” del comune di Mappano gremita di cittadini, presenti anche il sindaco e il responsabile del comitato dei servizi di Mappano.
Una bella carrellata dei capitoli trattati dall’autore, interpellato di volta in volta dal moderatore, con i vari riscontri scientifici che hanno anche generato curiosità e domande finali. Ai saluti del moderatore Aimonetto, una bellissima anticipazione in esclusiva: “Sto lavorando all’edizione di un terzo libro, dopo “Medico Nostro” e “La nonna si sbagliava?”, che vorrei terminare entro questo anno, per poi diffonderlo con il 2027, anno che dovrebbe anche vedere la traduzione in lingua albanese dell’attuale testo. Ho ricevuto offerte divulgative in questa lingua, in quanto pare che molti dei consigli trattati nel libro siano affini al pensiero delle nonne albanesi. Allo stato attuale non posso aggiungere altro in quanto questa offerta è in puro stato embrionale”, ha concluso il dottor Dinatale, mentre il moderatore Davide Aimonetto, affettuosamente si candidava ad essere presente nel “Paese delle aquile”, raccogliendo la simpatia e gli applausi del pubblico.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Mauro Giordano
Mauro Giordano
Sono nato a Torino il 23 settembre 1947, dove ho studiato e lavorato in tre aziende del settore servizi fino a tutto il 2005, quando, raggiunta l’età pensionabile ho potuto lasciare tutti i miei incarichi. Risiedo a Caselle dal 1970, anno in cui mi sposai trasferendomi da Torino nella nostra città. Fin dal 1970 ebbi l’onore di conoscere ed apprezzare il fondatore del mensile Cose Nostre, il dottor Silvio Passera, il quale fin dal primo numero mi propose di scrivere notizie relative alla Croce Verde, ente di cui facevo parte come milite a Torino e poi come milite della Sezione di Borgaro, poi divenuta Sezione di Borgaro-Caselle essendo stato il fondatore del sodalizio nel 1975. Una più corposa collaborazione con il giornale è avvenuta negli ultimi tempi e sotto la direzione di Elis Calegari, anche per effetto del maggiore tempo disponibile. Attualmente collaboro - con piacere e simpatia -anche alla stesura di notizie generali, ma sempre con matrice sociale. I miei hobby sono sempre stati permeati da una grande curiosità di tutto ciò che mi circonda: persone, fatti, lavoro, natura, buon umore e solidarietà. Ho avuto modo di conoscere tutta l’Italia, ed è questo il motivo che ora desidero dedicare tempo a “Cose Nostre”.

ARTICOLI DALLO STESSO AUTORE

- Advertisment -

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi ogni giorno, sulla tua casella di posta, le ultime notizie pubblicate

METEO

Comune di Caselle Torinese
cielo coperto
22.8 ° C
22.8 °
22.8 °
68%
1.7m/s
100%
Dom
22 °
Lun
28 °
Mar
28 °
Mer
24 °
Gio
24 °

ULTIMI ARTICOLI

La Bielorussia di ieri e di oggi

Ernesto Scalco - 0
Sulla tragedia di Chernobyl, che ha colpito la Bielorussia, penso di essere stato esaustivo nel numero scorso. In conseguenza del nostro impegno per...

L’ Uomo Nero…

Un nuovo servizio della Croce Verde di Borgaro-Caselle

Palazzo Madama, ancora pochi giorni per ammirare Vermeer