Scuola, premiazione del concorso “Kangourou

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Si è svolta il 21 maggio presso l’Istituto Comprensivo di Caselle la cerimonia di premiazione del concorso “Kangourou della Matematica”, un appuntamento che ha celebrato l’impegno e i risultati degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Alla fase di Istituto, disputata il 19 marzo scorso, hanno partecipato 157 alunni, suddivisi nelle tre categorie previste dalla competizione nazionale: Ecolier: classi quarte e quinte della scuola primaria. Benjamin: classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Cadet: classi terze della scuola secondaria di primo grado. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento collettivo per tutti i partecipanti, valorizzando l’impegno, la costanza e l’interesse verso la matematica e il problem solving. Particolare soddisfazione è stata espressa per i risultati ottenuti nella categoria Benjamin, dove lo studente Beoletto ha conseguito un ottimo piazzamento ottenendo la qualificazione alla semifinale individuale che si terrà a Torino. Il percorso è stato seguito dai docenti referenti del progetto: per la scuola secondaria di primo grado, la professoressa Dentis e per la scuola primaria, la docente Pistorio, che hanno coordinato la partecipazione degli studenti alle diverse fasi del concorso. Alla cerimonia di premiazione era presente la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo prof.ssa Pina Muscato, che ha sottolineato il valore formativo della partecipazione a competizioni matematiche di questo tipo, capaci di stimolare negli studenti curiosità, capacità di deduzione e di ragionamento logico. Il “Kangourou della Matematica”, competizione internazionale diffusa in oltre 80 Paesi, rappresenta, ogni anno, un’importante occasione educativa che avvicina gli studenti alla disciplina attraverso sfide logiche e attività di problem solving. La premiazione si è così trasformata in un momento significativo di condivisione e valorizzazione del percorso svolto da ogni studente e del lavoro educativo portato avanti dagli insegnanti dell’Istituto nel campo delle discipline scientifiche. Albert Einstein ebbe a dire:” Non ti preoccupare delle tue difficoltà in matematica. Posso assicurarti che le mie sono ancora maggiori.”