Sussurrano dall’alto

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Carlo Marochetti

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Bozzetto per il monumento a Emanuele Filiberto

1831 circa

gesso patinato

Torino

GAM– Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

La mostra “MonumenTO, Torino Capitale – La forma della memoria” (curata da Giovanni Carlo Federico Villa e Cristina Maritano presso Palazzo Madama) propone un itinerario fra le sculture celebrative cittadine inaugurate tra il 1838 e gli anni Trenta del Novecento. Il percorso espositivo, accompagnato dal catalogo (a cura di G.C.F. Villa, Renzo Villa e illustrato con fotografie di Giorgio Boschetti e disegni di Alessandro Capra – Silvana Editoriale) evidenzia come l’amministrazione sabauda si avvalesse del ruolo della statuaria urbana per promuovere e celebrare riforme in campo politico, giuridico, tecnologico e infrastrutturale.

Il visitatore si trova immerso in una galleria di scatti in bianco e nero di grande formato realizzati da Giorgio Boschetti; alle immagini sono associati QR code che rimandano a video esplicativi inerenti alle opere ritratte.

Sull’imponente mappa della città, tracciata a china su carta da Alessandro Capra, è inoltre possibile localizzare 79 monumenti, rappresentati in riquadri lungo il perimetro della rappresentazione cartografica.

Il tema delle sculture celebrative pubbliche che costellano vie e piazze del capoluogo piemontese fu in precedenza affrontato nel volume “Cittadini di pietra” (1992), commissionato dal Comune di Torino agli autori Roberto Antonetto, Paolo Busso, Vittorio G. Cardinali, Gian Giorgio Massara, Rosanna Roccia, Vittoria Sincero e ad Antonio Brandoni. Saper leggere il tessuto storico-artistico urbano permette ai cittadini di sentirsi partecipi con maggior consapevolezza degli eventi passati che hanno plasmato la realtà attuale: le effigi dei protagonisti di tali avvenimenti sembrano sussurrare a chi ne custodisce la memoria, mentre le statue “osservano” in silenzio chiunque passi loro accanto ma non ne riconosca il valore civile; il potere evocativo di tali opere è inoltre spesso da relazionarsi al sito in cui sono state collocate le sculture.

“E’ il caso del Massimo d’Azeglio che, dopo aver per oltre mezzo secolo guardato il traffico di Porta Nuova, pare meditare, nei giardini del Valentino, sulle sorti dell’Italia” (Massara).

Nella parte della mostra “MonumenTO” dedicata al governo sabaudo, sono esposte medaglie e illustrazioni raffiguranti il d’Azeglio, così come un bronzo e un gesso di Alfonso Balzico, autore del monumento situato nel parco che costeggia il Po.

L’esposizione presenta ulteriori temi: dipinti e manifesti ideati da Armando Testa e Marcello Dudovich, accanto a bozzetti di Carlo Marochetti, celebrano il “Caval ‘d brons”, mentre i gessi di Abbondio Sangiorgio riproducono i Dioscuri che sovrastano la cancellata d’ingresso di Palazzo Reale. Si possono quindi ammirare ritratti di significative figure della storia patria, quali Vincenzo Gioberti (scolpito da G. Albertoni), bronzi dedicati ai corpi militari (C. Marochetti), opere che commemorano re sabaudi e uomini di scienza quali Giuseppe Lagrange e Pietro Paleocapa (bozzetto di Odoardo Tabacchi) oppure personaggi d’azione tra cui Garibaldi (Tabacchi) e Mazzini (L. Belli).

Pietro Micca rivive nel dipinto di Andrea Gastaldi proveniente dalla GAM.

Sono raccolte creazioni di prestigiosi autori (Pietro Canonica, Davide Calandra) e finanche studi di notevoli dimensioni: Arturo Martini partecipò al concorso per il Monumento a Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, vinto però da Eugenio Baroni. Esercitano infine un notevole fascino i modelli in gesso di Calandra (monumento al Principe Amedeo di Savoia) e di Edoardo Rubino (fregio dedicato ai Carabinieri Reali).

Al termine della visita, sarà semplice per il pubblico recarsi ad ammirare alcune delle maestose realizzazioni scaturite da tali studi, collocate in Piazza Castello e nei suoi dintorni; si potrà così coniugare la passione per l’arte al piacere di una passeggiata nel verde.

Giovanni Albertoni

Bozzetto per il monumento a Giuseppe Lagrange

1865 – 1867

gesso

70x23x15 cm

Varallo

Palazzo dei Musei – Pinacoteca