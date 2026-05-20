NEI DINTORNISAN MAURIZIO CANAVESE - CERETTA

Una sosta all’antico “Bottegone” di Ceretta

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Di Mauro Giordano

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Attirati anche noi dallo strillo che pubblicizza Cose Nostre appeso nella bacheca esterna, ma anche per concederci un tonificante caffè, ci siamo fermati per una piccola sosta all’ “Antico Bottegone”, per tutti “ ‘L Butegun”. Chi non è passato lì davanti decine di volte, percorrendo la strada verso Lanzo, giusto, giusto a metà tragitto fra Caselle e Ciriè? Siamo in Via Torino, 67 a San Maurizio. Per tutti più semplice dire “Al Butegun in Ceretta”. Questa grande e storica frazione sanmauriziese ospita da sempre questo locale, dove la tradizione del buon cibo, e la rivendita di tabacchi, giornali e generi vari sono diventate un tutt’uno da oltre cento anni, gestito dalla famiglia Balma. Se poi hai la fortuna, come l’abbiamo avuta noi, di trovare in negozio Santino Balma, be’, allora ti si apre un mondo. Un mondo di storia, di curiosità, di antico sapere e di antichi sapori.
Sì, perché Santino, coltiva dentro di sé una grande passione: quella di raccogliere le storie e i valori tramandati dai nostri nonni, attraverso, oggetti, antiquariato e la sua è un’infinita volontà di lasciare testimonianza di tutto ciò che era di uso quotidiano nella vita dei nostri avi. E lo ha fatto e lo sta facendo tenendo un profilo molto, molto basso di divulgazione e con gli occhi che brillano. Santino accarezza il suo camioncino, originale Fiat Anni ‘50, il frigorifero Fiat e tanti altri oggetti. Per lui non sono oggetti rotti, ma storie che aspettano solo di essere raccontate. E con lui, di storie ne nascono tantissime. Ancora con gli occhi lucidi, ci ricorda il fratello, Alberto, venuto a mancare quasi improvvisamente pochi anni fa. “Questa è sempre stata la nostra casa”, ci dice, e “l’Antico Bottegone, esisteva già nell’Ottocento. Poi, ai primi del secolo scorso, divenne anche un punto di sosta come “peso pubblico”, un rinomato posto per la riparazione e vendita di biciclette, ma anche un sito di rifornimento di carburante. Negli anni più vicini a noi venne ospitato un colorificio, una lavanderia e anche un negozio di abbigliamento, ma sempre sono stati attivi la trattoria e la tabaccheria”.
Ma qui le sorprese sono tutte e sempre a portata di mano e Santino, prima di farci accomodare per il caffè nel vicino bar, ci chiede proprio “se avevamo del tempo da dedicargli”. E così ci fa accomodare in quello che chiama il “museo”. Un salone immenso, dove è ben curato, protetto e in perfetta linea il Fiat d’epoca: restauro completo, marciante, targato, pronto per i raduni a cui Santino partecipa, e scherzando ci dice:”Mi fermano intenzionalmente per strada per chiedermi una foto”.
Poco più avanti, altrettanto ben conservato, il frigorifero originale Fiat, funzionante, ma il fiato resta sospeso, quando entri nel salone dove un plastico ferroviario, rigorosamente costruito da Santino fa bella mostra di sé. In fase di ultimazione una balaustra a tre metri d’altezza. Una meraviglia questa ricostruzione dove una pompa aspira l’acqua e la manda a scorrere nei ruscelli e alimenta un mulino, tutto immerso nel meraviglioso paesaggio, semplice e campagnolo creato intorno alle case e ai binari ferroviari. Quando gli chiediamo: ”Ma quando sarà visitabile e fruibile questo gioiello?”, Santino con l’umiltà caratteristica dei piemontesi all’antica, che non amano mettersi in mostra, dice in dialetto: “Eh, vedduma poi pi avanti…” Ma ci promette che Cose Nostre sarà il primo giornale a venirlo a sapere quando si celebrerà l’inaugurazione.
Poi, eccoci finalmente al sospirato caffè, quello che dovevamo prendere all’inizio per una breve sosta. Allora, uscendo dal negozio di “sale e tabacchi e altri generi” come recita l’insegna, ci accomodiamo nel bar trattoria a fianco. Qui al banco troviamo Giacomo, figlio di Alberto e di Laura Mazzariol. E con grande ospitalità, ci intratteniamo anche qui in amabile conversazione, con questa cuoca di altri tempi, dove le sedie sono quelle antiche in legno, posizionate intorno ai tavoli da quattro, belle tovaglie in stoffa e piatti di ceramica bianchi. Tutto pronto per consumare un pasto frugale, ma anche qualche cosa di più importante. Basta chiedere e la signora Laura ci spiega a voce le sue semplici specialità, tutte rigorosamente piemontesi: dalla carne cruda all’insalata russa, agli agnolotti al ragù e poi altro ancora. Torneremo caro Santino, per portare tanti amanti delle cose belle come le sai valorizzare tu e per gustare i piatti di Laura. Qui si respira aria di caro Vecchio Piemonte, dove il dialetto è quasi d’obbligo, la cortesia è assicurata, la natura è tutto intorno e la genuinità del cibo, compresi i dolci rigorosamente fatti in casa, e che noi abbiamo avuto l’onore di gustare, sono la quotidianità. In un mondo vorticoso, qui il tempo ha un altro passo. Sono trascorse tre ore da quando siamo entrati al “Butegun” e se ne sono andate lievi come volo d’uccello. Proprio come sono passate dal “Butegun” generazioni intere: due guerre, una pandemia e l’attività hanno attraversato tutto questo senza mai chiudere: come una quercia, le radici affondano nell’Ottocento e i rami arrivano al 2026 e continuano a dare frutti. Complimenti a chi c’era e auguri a chi c’è e ci sarà: la giovane Chiara nel negozio e Giacomo al bar-trattoria. Buona vita.

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Mauro Giordano
Mauro Giordano
Sono nato a Torino il 23 settembre 1947, dove ho studiato e lavorato in tre aziende del settore servizi fino a tutto il 2005, quando, raggiunta l’età pensionabile ho potuto lasciare tutti i miei incarichi. Risiedo a Caselle dal 1970, anno in cui mi sposai trasferendomi da Torino nella nostra città. Fin dal 1970 ebbi l’onore di conoscere ed apprezzare il fondatore del mensile Cose Nostre, il dottor Silvio Passera, il quale fin dal primo numero mi propose di scrivere notizie relative alla Croce Verde, ente di cui facevo parte come milite a Torino e poi come milite della Sezione di Borgaro, poi divenuta Sezione di Borgaro-Caselle essendo stato il fondatore del sodalizio nel 1975. Una più corposa collaborazione con il giornale è avvenuta negli ultimi tempi e sotto la direzione di Elis Calegari, anche per effetto del maggiore tempo disponibile. Attualmente collaboro - con piacere e simpatia -anche alla stesura di notizie generali, ma sempre con matrice sociale. I miei hobby sono sempre stati permeati da una grande curiosità di tutto ciò che mi circonda: persone, fatti, lavoro, natura, buon umore e solidarietà. Ho avuto modo di conoscere tutta l’Italia, ed è questo il motivo che ora desidero dedicare tempo a “Cose Nostre”.

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