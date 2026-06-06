Aeroporto, un nuovo progetto di sviluppo

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Dopo l’ampliamento dell’aerostazione dell’Aeroporto di Torino, avvenuto in occasione delle Olimpiadi Torino 2006, è stato redatto un nuovo “Progetto di sviluppo” per il potenziamento dello scalo.

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), ha recentemente approvato in via definitiva il progetto della SAGAT, dando il via alla valorizzazione e l’ottimizzazione dell’aeroporto di Caselle per i prossimi anni fino alla data del 2032, che consentirà alla società di gestione di procedere con l’avvio delle opere previste per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.

Gli scopi principali dichiarati sono quelli di aumentare l’efficienza operativa, la flessibilità e la capacità dell’aeroporto.

Questo nuovo “Master Plan” consiste nell’aggiornamento dei precedenti piani di sviluppo, la cui revisione si è resa necessaria in questi ultimi tempi, in considerazione dell’incremento del traffico avvenuto soprattutto grazie alle compagnie aeree low cost, come la Ryanair e la Wizz Air.

Questo progetto consentirà di gestire nel modo migliore la crescente domanda di traffico, assicurando e migliorando più elevati livelli prestazionali e qualitativi rivolti ai viaggiatori che usufruiscono del nostro scalo.

Grande soddisfazione, sia da parte del presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, e sia dall’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, per questa approvazione definitiva; un passaggio importante che consentirà lo sviluppo e la modernizzazione dello scalo con un piano programmatico complessivo di 114 milioni di euro e un impegno annuo di circa 10 milioni di euro.

Sono previsti diversi interventi progressivi che, insieme agli adeguamenti tecnologici e normativi, consentirà al rinnovato aeroporto di sostenere la crescita dei volumi di traffico..

Il “Master Plan” prevede interventi in varie fasi che, con la crescita del traffico aereo, comporterà un ampliamento del terminal passeggeri, migliorando contemporaneamente gli spazi esistenti, ai quali si aggiungeranno nuovi edifici, nonché un ampliamento dei parcheggi e nuovi interventi sulle reti tecnologiche.

L’attuale aerostazione era stata concepita per un traffico di 6 milioni di passeggeri (attualmente è stato superato di poco il traguardo dei 5 milioni), ma visto l’incremento attuale, sia in campo civile sia in quello delle merci (quest’ultimo non è il caso di Caselle), bisogna prevedere per tempo quello che sarà lo sviluppo futuro dell’aviazione con l’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali.

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Nuovo volo Finnair

La compagnia di bandiera finlandese Finnair, con la programmazione estiva, dal 3 maggio ha iniziato l’importante collegamento annuale diretto tra Torino e Helsinki, inizialmente la domenica e il giovedì, e poi dal 10 giugno anche il mercoledì.

È la prima volta che la Finnair collega Torino con un volo commerciale regolare anche se in passato, per alcune stagioni invernali, ha effettuato diversi voli charter per il turismo invernale.

Con questa nuova rotta la Finnair amplia ulteriormente il suo network con l’Italia, e per Torino è una ottima opportunità per recarsi in Finlandia, dichiarato nel 2026, per il nono anno consecutivo, “il Paese più felice del mondo” secondo il World Happiness Report.

Oltre a proporre le bellezze finniche con le sue caratteristiche città, con un po’ di fortuna nelle sere stellate si potranno osservare le coloratissime aurore boreali, raggiungere la Lapponia, nonché visitare la “Casa di Babbo Natale” a Rovaniemi.

Infatti la Finnair è ufficialmente la compagnia aerea di “Babbo Natale”, e per diversi anni ha sfoggiato sulle fusoliere di alcuni velivoli proprio le immagini del “paffuto vecchietto dalla barba bianca ed il vestito rosso trainato sulla sua slitta volante dalle sue fedelissime renne”. Peccato che negli ultimi anni, per vari motivi, non sia più continuata questa bella tradizione di decorare gli aerei in occasione del Natale.

Con questa nuova apertura dei voli, la compagnia consolida la strategia verso l’Italia, offrendo alla clientela un accesso ancora più comodo dall’aeroporto di Helsinki-Vantaa, con un’ottima rete di collegamenti nazionali ed internazionali, offrendo nove opportunità verso l’Asia ed il Nord America.

La Finlandia, l’ottava nazione europea come estensione, consta di numerosissimi laghi ed esattamente 187.888 tra piccoli e grandi, ottimi per chi ama navigare o pescare.

Breve storia della compagnia



Quando la Finnair è stata fondata il 1° novembre 1923 sotto il titolo di “Aero OY”, da Bruno Otto Lucander, la Finlandia era una giovane repubblica, nata meno di sei anni prima. La compagnia era l’antesignana della attuale Finnair, e ha superato da poco i cento anni di operosa attività aeronautica; oggi sono poche le compagnie che possono fregiarsi di questo traguardo.

Il primo aereo della Aero OY, consisteva in un monomotore Junkers F 13 munito di galleggianti, perché a quei tempi in Finlandia non esistevano ancora aeroporti in terra ferma; il velivolo era in lamiera corrugata, tipica costruzione della Junkers, all’epoca uno degli aerei commerciali più moderni al mondo, e poteva trasportare… ben quattro passeggeri in cabina chiusa.

Il primo servizio di linea regolare venne inaugurato il 14 marzo 1924 tra le città di Helsinki e Tallin, la capitale dell’Estonia.

Se pensiamo alle modernissime aerostazioni di oggi, quella della base operativa della compagnia di allora consisteva in un capanno di legno di 24 metri quadri, per metà aperto, dove i passeggeri trovavano rifugio e rifocillarsi con “hot drinks e sandwiches”. Il primo dipendente fu un ragazzino di 14 anni.

Nel 1928 la flotta consisteva in tre Junckers F 13 ed un singolo Junkers G 24, trimotore sempre ad ala bassa da 9 posti, e nel 1931 il nuovissimo trimotore Junkers Ju 52/3m, sempre munito di galleggianti.

Il primo velivolo terrestre arrivò solo nel 1936 quando finalmente vennero inaugurati i primi due aeroporti terrestri, quelli di Helsinki e di Turku, nel 1935-1936.

Fu così che la Aero OY dismise gli aerei con i galleggianti acquistando solamente aerei a carrello fisso per operare sulle piste dei nuovi scali, come il primo Junkers Ju 52/3.

Negli anni immediatamente prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale l’aerolinea inaugurò diversi collegamenti con città straniere come Londra, Berlino, Amsterdam e molte altre.

Tralasciando il periodo bellico, nel 1946 il governo finlandese, acquisì la maggioranza della compagnia e ristabilì i collegamenti a partire dal 1947, impiegando inizialmente i mitici C-47/DC-3, il primo consegnato il 19 ottobre 1946, a cui fecero seguito i moderni Convair 340 e 440 “Metropolitan”, anch’essi bimotori.

Un passo importante per la compagnia e per la Finlandia fu l’avvento dei Giochi Olimpici del 1952, che permisero al vettore di trasportare in un anno la bellezza di oltre 100.000 passeggeri.

Nella primavera del 1953 la compagnia iniziò ad utilizzare il marchio Finnair, anche se gli aerei erano dipinti ancora come Aero OY, fin quando, il 25 giugno 1968, fu ufficializzata la nuova denominazione.



La compagnia entrò nell’era a getto nel 1962 con la consegna dei primi Sud Aviation Se.210 Caravelle III, seguiti dai più moderni Se.210 Caravelle 10B3. Ormai lanciata verso la propulsione a reazione la Finnair negli Anni ’70 divenne un buon cliente della Douglas acquistando tutta una serie di velivoli prodotti da questa società come i DC-9, DC-8, DC-10 e MD-11.

In seguito diventerà cliente della Airbus con la famiglia A320 bimotori e gli A340 quadrigetti, seguiti in questi ultimi anni dai modernissimi A350-900.

Una pietra miliare della compagnia è stata quella dell’inaugurazione dei voli oltre oceano a partire dal 15 maggio 1969 collegando la Finlandia a New York, un sogno nato nei lontani anni del 1930.

Ma la grande vittoria della Finnair è stata quella del collegamento diretto con Tokyo avvenuto il 22 aprile 1983, con un DC-10, sorvolando il Polo Nord e parte della Siberia con il permesso dell’URRS.

Nell’autunno del 1998, la Finnair fece un passo importante entrando a far parte della grande alleanza mondiale “ONEWORLD”, che allinea 13 importanti compagnie aeree come: la British Airways, la American Airlines, la Canadian Airlines, la Cathay Pacific (Hong Kong) e la Quantas Airways (Australia), che sono state le fondatrici di questa grande famiglia.

La società nel 2025 ha trasportato oltre 12 milioni di passeggeri in una nazione che ha solo 5,5 milioni di abitanti; la flotta oggi è così composta: 18 Airbus A350-900; 9 A330-300; 14 A321; 10 A320; 5 A319; 12 Embraer E190; 12 ATR 72.



Con l’ingresso nel Gruppo Lufthansa, la ITA Airways dal 1° aprile 2026 è entrata a far parte della “Star Alliance”, l’importante alleanza che raggruppa altre 25 compagnie aeree mondiali.

Con l’occasione alcuni velivoli della compagnia italiana hanno ricevuto la livrea speciale “Star Alliance”, come illustrata nella foto dell’Airbus A320-216, marche EI-EIB, ripreso in atterraggio a Caselle il 26 aprile. In precedenza, con la nascita della ITA Airways nel 2021, il velivolo sfoggiava la livrea speciale “Born in 2021”.