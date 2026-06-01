Bordeaux, città dalle mille anime

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“Il viaggio è la scoperta che la felicità è dove sogni di andare” , Orhan Pamuk, scrittore turco

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Considerata la capitale del vino, Bordeaux è una città dalle mille anime, che ha saputo coniugare il suo aspetto storico con un forte rinnovamento moderno e urbano.

Famosa in tutto il mondo per i suoi vini pregiati, il riconoscimento come patrimonio Unesco nel 2007 è dovuto all’imponente concentrazione di monumenti storici e a un’architettura particolarmente omogenea, che deriva dalle orgogliose facciate con le sue piazze spettacolari volute da Eugène Haussmann, celebre per la ristrutturazione di Parigi, che ha lasciato un’impronta significativa anche a Bordeaux.

Le sue stradine pedonali, i suoi negozi pieni di deliziose pasticcerie, la famosa rue Sainte-Catherine, i suoi ristoranti, il mercatino di Natale, i lungo fiume e i suoi quartieri invitano a scoprire questa città dai mille volti. La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2007 per il suo centro storico enorme che riunisce più di 300 monumenti accomunati da una coerenza architettonica: una collezione di edifici classici e neoclassici perfettamente ristrutturati.

Place de la Bourse

Costruita nel 1720, questa piazza è uno dei simboli della città, diventata ancora più spettacolare grazie all’aggiunta di un’opera contemporanea intitolata “Lo specchio d’Acqua”. Questa opera del paesaggista Michel Corajoud ha ricoperto lo spazio della piazza con un sottile tappeto d’acqua, sulla cui superficie si riflettono le facciate circostanti, ma anche il cielo e i suoi colori cangianti. Sulla piazza si affacciano inoltre due palazzi importanti, la Camera di Commercio e il Museo delle Dogane, che raccontano la millenaria storia del commercio di Bordeaux.

La Città del Vino

Inaugurata nel 2016, la Città del Vino è diventata un punto interessante nella visita della città. All’interno di questo edificio monumentale si può percorrere la storia del vino e del suo posto nelle culture del mondo. Solamente per l’architettura incredibile, la Città del Vino merita una visita, la vera chicca è il belvedere dove gustare un bicchiere di vino con una vista panoramica di Bordeaux e dei suoi dintorni.

Vino, pesce e frutti di mare

Bordeaux, a parte il famosissimo vino, vanta eccellenze gastronomiche come pescato di mare e plateau di ostriche di Arcachon con vongole, cannolicchi, granchi, gamberi e astice. Per informazioni, chiedere ad Anja.

Porto della Luna

Non è pensabile visitare Bordeaux senza fare un giro delle sue banchine lungo il fiume Garonna, veri e propri simboli dello stile di vita che regna in questa bellissima città. Recentemente rinnovate, le banchine della Rive Gauche, chiamate anche Porto della Luna per la forma del fiume, invitano a passeggiare e scoprire splendidi monumenti. La zona si estende dal Quai de Bacalan al Quai de Paludate, nel centro della città e comprende anche Place de la Bourse e il Marché des Quais. Contornate da vecchi edifici in mattoni rossi, gli antichi magazzini delle merci fluviali sono stati perfettamente recuperati e trasformati in luoghi di cultura, sport e divertimento. Le banchine ospitano parchi, giardini, piste ciclabili, ma anche negozi, ristoranti e bar dove nel tardo pomeriggio si può ammirare il tramonto sul fiume. Le banchine sono anche il punto di partenza per le crociere fluviali alla scoperta della regione.

Rue Sainte-Catherine

Rue Sainte-Catherine è la via dello shopping, con 300 negozi distribuiti su oltre 1 km, da Place de la Comédie a Place de la Victoire: è una delle vie pedonali più lunghe d’Europa. Gli amanti della moda non si perderanno l’occasione di fare acquisti nell’incredibile quantità di boutique, negozi e centri commerciali che si alternano a bar e ristoranti, per trascorrere un pomeriggio all’insegna dello shopping.

Grosse Cloche

La Grosse Cloche è uno degli edifici più emblematici e fotografati della città: è il campanile del vecchio municipio, costruito nel XV secolo sui resti dell’antica Porte Saint-Eloy. Si compone di due torri circolari alte 40 metri, collegate da un corpo centrale. L’attuale campana è stata fusa nel 1775 e pesa 7800 kg per 2 metri di altezza. La campana Armande-Louise, questo è il suo nome, suona 6 volte all’anno in occasione delle grandi celebrazioni: 1° gennaio, 1° maggio, 8 maggio, 14 luglio, 28 agosto e 11 novembre e la prima domenica di ogni mese a mezzogiorno. La porta è fondamentale non solo da un punto di vista civile, ma anche religioso, poiché rappresenta una delle tappe principali in terra francese del famoso Cammino di Santiago de Compostela.

Pont de Pierre

Con le sue inconfondibili arcate dal colore rosso, Pont de Pierre è uno dei simboli di Bordeaux e da qui si può ammirare una delle vedute più interessanti della città. Particolarmente suggestivo al tramonto e di sera, quando viene completamente illuminato, per circa 150 anni è stato l’unico collegamento tra le due sponde della Garonna. Inaugurato nel 1822 e costruito per volere di Napoleone I, il ponte possiede 18 arcate in omaggio al numero di lettere che compaiono nel nome di Napoleone Bonaparte. Realizzato in pietra e mattoni e caratterizzato dalla particolarità di avere dei vuoti interni, oggi deve competere con ponti mobili e decisamente più moderni, ma conserva un posto speciale nell’affetto degli abitanti, che ne apprezzano l’indiscussa eleganza.

Quartiere di Saint-Pierre

Chiamato anche la Vecchia Bordeaux, un tempo era il porto fluviale della città, dove approdavano le navi cariche di merci prima di ripartire verso le varie province, abitato dai mercanti insediati in gran numero in questa contrada. I nomi delle strade ricordano ancora oggi i mestieri di una volta: rue des Argentiers (orefici), rue des Bahutiers (mercanti di cassapanche), rue du Chai des Farines (magazzini di grano). Oggi è una zona vivace e frizzante soprattutto la sera, per frequentare i migliori locali della città. Imperdibile la Porta Cailhau, risalente al 1495: l’aspetto ricorda un castello e un tempo era la porta principale della città.