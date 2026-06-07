Campi sportivi di via Venaria

Giunge a completamento, con l’inaugurazione programmata per il pomeriggio di sabato 13 giugno 2026, un’altra delle opere previste nel programma dell’amministrazione Marsaglia. Parliamo di impianti sportivi, a libero accesso, secondo una formula che ricalca quanto già realizzato, negli anni scorsi, in centri vicini come Borgaro e San Maurizio, e che ora si rendono disponibili per favorire la pratica sportiva anche a Caselle.

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Il luogo ove realizzarli è stato oggetto di discussioni e qualche ripensamento. C’era stata, infatti, un’ipotesi iniziale di sistemazione nelle aree verdi di Via Suor Vincenza, poi già nel 2023 scartata per non andare ad incrementare l’impatto acustico in un’area già critica sotto questi aspetti.

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L’area poi scelta, in via Venaria, a fianco della ferrovia, dispone degli spazi necessari per distanziarsi dalle abitazioni più vicine, e costituisce inoltre il primo insediamento nel costituendo parco urbano previsto dal Piano Regolatore per l’ampia area a sud del Prato Fiera, e a poche centinaia di metri dal nuovo Palazzo Municipale.

Scelta l’area, a giugno dell’anno scorso c’è stata l’acquisizione dei terreni: circa 87.000 metri quadrati, ceduti dai proprietari con procedura bonaria. Il progetto esecutivo dei lavori, redatto dall’ ing. Marco Succio con studio a Bosconero, prevedeva inizialmente un campetto plurivalente basket/pallavolo e un campetto da calcetto di dimensioni regolamentari, nonché aree a parcheggio e viabilità interna. L’area a parcheggio è ricavata nello spazio fra i campi sportivi e la ferrovia, in maniera da avere le necessarie distanze di rispetto. Le reti tecnologiche principali sono già presenti lungo via Venaria, e pertanto è risultato relativamente semplice la realizzazione degli allacciamenti necessari (illuminazione, videosorveglianza, ecc.).

A novembre dell’anno scorso l’Amministrazione ha deciso, integrando lo stanziamento economico da 500.000 a 600.000 euro, di realizzare subito anche un terzo campo sportivo, per il tennis, e prevedere un’area fitness all’aperto.

L’obiettivo alla base di questo intervento – commenta l’assessore allo sport Marchetti – è quello di promuovere uno stile di vita sano e attivo offrendo ai cittadini, in particolare ai più giovani, nuovi e moderni spazi di aggregazione. I campi, infatti, saranno a libera fruizione, come già accade in alcuni comuni limitrofi. Prosegue Marchetti: «Abbiamo pensato a uno spazio che appartenga a tutta la comunità — giovani, famiglie, gruppi spontanei — e non soltanto a società sportive. L’idea è creare un luogo vivo, dove fare sport insieme, ognuno secondo i propri ritmi».

Certamente sarà importante garantire una gestione che salvaguardi la manutenzione, la sicurezza e il buon uso dei campi, in quanto i modelli a “libera fruizione” funzionano solo se accompagnati da un senso civico diffuso. Come ha sottolineato lo stesso assessore, la struttura è predisposta per essere sorvegliata da telecamere e illuminata, ma molto dipenderà dalla responsabilità di chi la usa.